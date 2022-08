La mujer estaba doblada sobre el suelo de un Mercedes destruido, ella estaba inconsciente y luchando por respirar. El médico francés no tenía idea sobre de quién se trataba, sólo hacía todo lo posible por salvarle la vida. “Me doy cuenta de que mi nombre siempre estará asociado a esta noche trágica”, explicó a The Associated Press Mailliez. “Me siento un poco responsable por sus últimos momentos”, añadió. Publicidad Mailliez evocó los momentos después del accidente vial. Esa noche el médico iba conduciendo en el túnel cuando observó un Mercedes humeante y casi partido en dos. “Caminé hacia los escombros, abrí la puerta y miré dentro”, comentó. TE PUEDE INTERESAR: Un cuarto de siglo después, el mundo no se olvida de Lady Di Publicidad Estando ahí esta fue la escena con la que encontró: “Cuatro personas, dos de ellas aparentemente muertas, no hubo reacción, no respiraban, y los otros dos, del lado derecho, estaban vivos, pero en estado grave. El pasajero del asiento de adelante gritaba, estaba respirando. Podía esperar unos minutos. La pasajera femenina, una joven mujer, estaba sobre sus rodillas en el piso del Mercedes, tenía la cabeza baja. Le costaba trabajo respirar. Necesitaba asistencia rápido”, explicó Mailliez. Decidió correr hacia su automóvil para llamar a los servicios de emergencia y tomar una bolsa para ayudar a Lady Di a respirar.

“Ella estaba inconsciente”, indicó Mailliez. “Gracias a mi bolsa respiratoria (...) ella recuperó un poco de energía, pero no podía decir nada”, añadió. Publicidad Mas tarde el médico francés se enteró en las noticias, junto con el resto del mundo, que la mujer a la que le brindó atención era Diana, considerada un tesoro nacional de Gran Bretaña y adorada por millones. “Sé que es sorprendente, pero no reconocí a la princesa Diana”, aseveró Mailliez. “Estaba en el auto en el asiento de atrás dando asistencia. Me di cuenta de que ella era muy hermosa, pero mi atención estaba tan enfocada en lo que tenía que hacer para salvar su vida que no tuve tiempo de pensar quién era esta mujer”, añadió. “Alguien detrás de mí me dijo que las víctimas hablaban inglés, así que comencé a hablar en inglés, diciendo que era un médico y llamé a la ambulancia”, comentó. “Traté de reconfortarla”, concluyó.

En los momentos en que el médico francés trabajaba se dio cuenta de los flashes de cámaras fotográficas, de los paparazzis que estaban ahí para documentar la escena. Una investigación que fue llevada por Gran Bretaña concluyó que el chofer de la princesa Diana, Henri Paul, estaba ebrio y conduciendo a una alta velocidad con el objetivo de evadir a los fotógrafos. Publicidad TE PUEDE INTERESAR: Así es honrada Lady Di en Londres Por su parte, Mailliez precisó que no tiene “reproches” por las acciones de los fotógrafos tras el choque. “No afectaron mi acceso a las víctimas ... no les pedí ayuda, pero ellos tampoco interfirieron con mi trabajo”. Entretanto, los bomberos llegaron rápido y Diana fue llevada a un hospital de París, en donde perdió la vida unas pocas horas después. Su pareja sentimental, Dodi Fayed, y el chofer también fallecieron. Publicidad “Fue un shock enorme saber que ella era la princesa Diana, y que había muerto”, aseguró Mailliez. Después el médico tuvo dudas. “¿Hice todo lo posible para salvarla?, ¿hice bien mi trabajo?”, se cuestionaba. “Revisé con mis profesores de medicina y revisé con investigadores de la policía”, explicó y ellos estuvieron de acuerdo en que realizó todo lo que estaba dentro de sus posibilidades. Con el 25 aniversario de aquél fatídico accidente trajo de vuelta esas memorias y también vuelve a recordar lo sucedido “cada vez que conduzco por el Túnel Alma”, aseveró Mailliez. Mientras tanto, el Monumento a la Llama de la Libertad, que está ubicado cerca del túnel, se convirtió en un sitio memorial no oficial que atrae a fans de Diana de todas las generaciones y nacionalidades. Publicidad Así mismo, Lady Dí Dina a su vez se ha vuelto una figura de autonomía e ícono de moda para aquellas personas que nacieron después de su muerte.

Es el caso de Irinia Ouahvi, una parisina de 16 años que visitó el Monumento a la Llama de la Libertad, que expresó que conoce a Diana por videos de TikTok y por su madre.