Megan Fox y Machine Gun Kelly se separan a un mes de anunciar su embarazo

Megan Fox y Machine Gun Kelly, cuyo verdadero nombre es Colson Baker , comenzaron su relación en 2020 tras conocerse en el rodaje de la película Midnight in the Switchgrass . Poco después, Fox se separó de su esposo, el actor Brian Austin Green , con quien estuvo casada casi una década y tuvo tres hijos. En 2022, Fox y Machine Gun Kelly se comprometieron durante un viaje a Puerto Rico , donde el cantante le entregó un anillo con diamantes y esmeraldas.

A pesar de los momentos felices, su relación ha estado marcada por constantes altibajos. En 2023, los rumores de infidelidad y las publicaciones en redes sociales de Fox, que sugerían una separación, atrajeron la atención de los medios. Aunque lograron reconciliarse, las tensiones continuaron.

En noviembre pasado, Megan Fox, de 38 años, anunció su embarazo, pero los problemas en la pareja no cesaron. Según informó US Weekly y TMZ, la relación podría haber terminado tras una fuerte discusión a finales de ese mismo mes. “Intentaron hacerlo funcionar después del embarazo, pero los dos son demasiado impulsivos y cayeron de nuevo en peleas constantes. No logran estar en la misma página y no es fácil que estén juntos”, afirmó una fuente cercana.

No obstante, también se especula que esta ruptura podría ser temporal. Otra fuente indicó a US Weekly que, pese a las dificultades, la pareja siempre deseó tener un hijo juntos y que podrían reconciliarse en el futuro.

Antes de su relación con el músico, Megan Fox tuvo tres hijos con Brian Austin Green: Noah (10 años), Bodhi (9 años) y Journey (6 años). Tras la separación en 2020, el proceso de divorcio concluyó dos años después.

Por su parte, Machine Gun Kelly, de 33 años, es padre de Casie Colson Baker, una adolescente de 15 años fruto de su relación con Emma Cannon, quien no está vinculada al mundo del espectáculo. El rapero y actor se convirtió en padre a los 18 años.

¿QUIÉN ES MACHINE GUN KELLY?

Machine Gun Kelly es un cantante, rapero y actor estadounidense que ganó popularidad por su estilo musical que mezcla el hip-hop con el rock alternativo. Originario de Cleveland, Ohio, comenzó su carrera musical a principios de los años 2010 y se consolidó con álbumes como Tickets to My Downfall. Además de su música, ha incursionado en la actuación, participando en películas como Nerve y The Dirt. Conocido por su estilo irreverente y su actitud provocadora, se ha convertido en una figura controvertida tanto en la industria musical como en su vida personal.