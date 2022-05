Met Gala 2022: Los latinos también se robaron las miradas

Joe Jonas y Sophie Turne también fueron unos de los afortunados de recibir la carta de Wintour. El cantante lució un traje blanco, mientras que su esposa lució su embarazo un vestido negro hasta los tobillos, mangas largas y cuello alto decorado con aplicaciones plateadas.

Por su parte, Emma Stone no fue muy fiel a la temática de la gala, la actriz uso un vestido blanco de Louis Vuitton inspirado en las bailarinas flapper, famosas en 1920. La actriz, aunque no siguió al pie de la letra la temática de esta edición del Met se veía preciosa, algo que no podemos decir de Sebastian Stan, quien lució un atuendo rosa de Valentino que no era digno de llevar en una alfombra roja.