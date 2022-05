Met Gala 2022: Los looks más esperados del año desfilan por la alfombra roja

Al fin llegó la noche más esperada de los amantes de la moda: la Met Gala. Este año desfilaron por el Museo de Arte Metropolitano de Nueva York los trajes y vestidos que se convertirán en referentes de la moda durante muchos años. Por supuesto, en esta cita que reúne a celebridades de Hollywood y de la industria de la moda no pueden faltar los looks excéntricos y vanguardistas, que también darán de qué hablar.

Y para revisar con lupa los atuendos de la velada, con la que se inaugura la exposición “In America: An Anthology of Fashion” (En América: Una antología de la moda) no hay que olvidar el dress code de la noche: Gilded Glamour.