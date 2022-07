$!‘Mexicánicos’ enciende motores en Estados Unidos: Martin Vaca nos cuenta sobre su nuevo programa

En “Mexicánicos Sin fronteras” , el spin off de “Méxicanicos”, Martin recorre Miami, Los Ángeles, San Diego y Houston. En cada una de esas ciudades tiene varias metas: visitar el taller de un profesional de las renovaciones de autos, conocer lo último en el diseño de interiores, meterse de lleno en el mundo de los autos eléctricos y conocer a fondo el u niverso de las carreras. A sí, mezcla los paseos en la ciudad con visitas a personajes y lugares que tienen algo para ofrecerle: una técnica novedosa, una máquina que desconoce, o una tecnología de punta.

En entrevista con VANGUARDIA, Martín habló sobre su experiencia en el programa, así como algunas sorpresas que esperan a los espectadores en esta ruta de motores.

“Ir a Estados Unidos fue muy importante para mí porque hay muchas cosas nuevas, herramientas, tecnología, manera de hacer las cosas. Por ejemplo, me sorprendió que aquí hay muchas cosas que hacemos con la mano, despacito, donde nos tardamos mucho tiempo, allí solo le aprietan a un botón, tienen un programa y lo hace solo la máquina.

”Fue muy interesante estar allá y me da mucho gusto que Discovery se haya fijado en mí para ir a Estados Unidos para hacer este programa, no deja de ser una responsabilidad muy grande, si ellos me pedían estar a las seis de la mañana, yo estaba diez minutos antes”, compartió.