Mexicanos en Cannes, ayer y hoy

El jueves pasado la nota cinematográfica del mes la dio la información sobre las películas seleccionadas para la competencia, en la edición número 75 del Festival Internacional de Cine de Cannes.

Aunque la sorpresa inicial, en cuanto a la presencia mexicana, fue desalentadora, principalmente por la ausencia de la más reciente obra fílmica del ex ganador y ex presidente del Jurado de Cannes Alejandro González Iñarritu, “Bardo”. Quizás por no haber concluido con su etapa de postproducción ahora tendrá que esperar a Venecia cuando menos. A final de cuentas resultó satisfactoria por la continuidad en la participación de Julio Chavezmontes, a través de su productora Plano, que el año triunfó en el mismo certamen como parte de “Annette”, de Leos Carax, y “Memoria”, de Apichatpong Weerasethakul, ahora como uno de los productores de “El Triángulo de la Tristeza”, del cineasta sueco Ruben Ostlund, nominado a la Palma de Oro tras ganarla en 2007 por “The Square: La farsa del arte”.

Si bien ya lo hemos hecho en columnas anteriores, vale la pena destacar en ocasión de esta edición número 75 en la historia del Festival, que la presencia mexicana se remonta hasta la primera ceremonia de 1947 cuando la película “María Candelaria”, de nuestro compatriota coahuilense Emilio “Indio” Fernández, obtuvo el Premio del Jurado, así como el de la Mejor Fotografía para el maestro Gabriel Figueroa, quien también estuvo presente y ganando en otras tres ocasiones del Festival haciendo en su caso mancuerna con el español Luis Buñuel con “Nazarín” (1958), ganadora de la Prensa Internacional; “Los Olvidados” (1950), ganadora del Premio al Mejor Director y “Viridiana” (1961), ganadora de la única Palma de Oro que ha obtenido nuestro país, hasta la fecha, para su productor Gustavo Alatriste.

Y es que si en los años 70 la producción mexicana del maestro chileno Miguel Littin “Actas de Marusia” fue nominada a la Palma de Oro, lo mismo que al Oscar a la Mejor Película Extranjera de 1975, no fue sino hasta 25 años después que el mexicano Arturo Ripstein estuviera nominado en dos ocasiones para el mismo premio en 1994 con “La reina de la noche”, y en 1999 con “El coronel no tiene quien le escriba”. Con el nuevo milenio fue precisamente el ya mencionado Alejandro González Iñarritu quien le regresó a México otra nominación al Oscar a la Mejor Película Extranjera del año 2000, lo mismo que premios a mexicanos en Cannes en las secciones la Crítica Joven; el Rollo de Oro y el Gran Premio de la Semana de la Crítica.

A iñarritu, quien finalmente ganó en la edición de Cannes de 2006 el premio al Mejor Director del 2006 por “Babel”, le siguieron los triunfos de Carlos Reygadas en el 2002 con una mención especial para su ópera prima “Japón”, el Premio del Jurado en el 2007 por “Luz Silenciosa” y al Mejor Director en el 2012 por “Post Tenebras Lux”; de Amat Escalante el Premio de la Prensa por “Sangre”, de 2005 y al Mejor Director de 2013 por “Heli”; de Michel Franco la Cámara de Oro del 2012 por “Después de Lucía”, el Mejor Guion de 2015 por “El último paciente: Chronic” y el Premio del Jurado del 2017 por “Las hijas de Abril”; así como una mención especial para Tatiana Huezo por “Noche de Fuego” el año pasado.

