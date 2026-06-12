Vuelve CNTE a las calles: bloquea Paseo de la Reforma en CDMX

Luego de que no logró impedir el desarrollo del partido inaugural del Mundial de la FIFA, los docentes buscan mantener vigente sus demandas y presionar al Gobierno federal para obtener una respuesta favorable.

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) volvió a las calles este viernes con un bloqueo sobre Paseo de la Reforma, a la altura de El Caballito, para continuar con su exigencia de la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007.

Aunque el bloqueo está previsto que dure hasta las 14:00 horas, la presencia de los maestros será reducida debido a otras actividades programadas por la Coordinadora durante el día.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX alertó a los capitalinos de posibles afectaciones al tránsito en Paseo de la Reforma y Circuito Interior.

A las 10:00 horas, el contingente más numeroso, integrado por maestros provenientes de Oaxaca, participará en una asamblea estatal para definir su posturas.

Por otra parte, integrantes de la sección 9 de la Ciudad de México acudirán a las 12:00 horas a las oficinas de la Secretaría de Educación Pública (SEP), ubicadas en avenida Universidad, donde sostendrán una reunión con autoridades educativas.

Mientras se desarrolla la mesa de trabajo, los agremiados han sido convocado a realizar una guardia en las inmediaciones del inmueble federal, en respaldo a los representantes que encabezan las negociaciones.

Además, el magisterio disidente emitirá en algún punto del día un posicionamiento sobre la movilización realizada el jueves.

Más tarde, a las 17:00 horas, se llevará a cabo la Asamblea Nacional Representativa (ANR), en la que se definirán las siguientes acciones del movimiento.

Entre los escenarios que se analizarán no se descarta un “repliegue táctico”, que implicaría el levantamiento del plantón instalado desde hace 19 días en calles del Centro Histórico capitalino.

TOMAN PREVISIONES

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX alertó a los capitalinos de posibles afectaciones al tránsito en Paseo de la Reforma y Circuito Interior.

“Respecto a la movilización de maestras y maestros que se tiene prevista este día alrededor de las 10:00 horas en la avenida Paseo de la Reforma y en el Circuito Interior, la Secretaría de Seguridad Ciudadana recomienda prevenir los tiempos de traslado y utilizar como alternativas viales la avenida Chapultepec, la avenida de los Insurgentes, el anillo Periférico, el Eje Central, y los Ejes 1 y 2 Oriente.

“La SSC se mantiene atenta al monitoreo de las movilizaciones de este día y, a través de sus canales oficiales de redes sociales del Centro de Orientación Vial se informarán los posibles cambios de ruta, afectaciones y alternativas viales”, indicó la dependencia.