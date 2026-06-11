$!¿Qué hacer en Saltillo? Homenaje a Juan Gabriel con Susana Zabaleta, concierto de Bronco, FutFest, teatro local y arranque de la FINA

Las vacaciones y los festejos veraniegos ya se respiran en el ambiente, y el arranque del Mundial de Fútbol de la FIFA suma más opciones de entretenimiento a la oferta cultural ya existente. ¡Aquí te dejamos algunas!

HOMENAJE SINFÓNICO CON SUSANA ZABALETA La estrella monclovense se presentará la noche de este jueves en el Auditorio Parque Las Maravillas como parte del evento Homenaje Sinfónico al Divo, en el que participan la Camerata de Coahuila y el tenor Carlos Alberto Velázquez. La cita es a las 20:00 horas en el recinto y los boletos pueden adquirirse en newticket.com.mx para disfrutar de cerca la experiencia musical y el talento de la cantante coahuilense acompañada por la agrupación musical.

CONCIERTO DE BRONCO La agrupación originaria de Nuevo León fue la primera elegida para formar parte del FutFest Saltillo, por lo que será la encargada de inaugurar musicalmente el escenario del recinto ubicado en el Biblioparque Norte. Además de la música en vivo, se transmitirán los encuentros mundialistas. El FutFest también ofrecerá áreas de comida, juegos mecánicos, actividades recreativas, concursos deportivos y espacios de convivencia para toda la familia. El acceso general tiene un costo de 65 pesos. Los boletos pueden adquirirse mediante la plataforma Ticket to Go, en sucursales de JR Sombreros o directamente en las taquillas del Biblioparque Norte.

INAUGURACIÓN DE LA FINA Este domingo 14 de junio arranca la esperada Fiesta Internacional de las Artes con dos de las actividades más populares de su programación: la callejoneada y el concierto de la Orquesta de Beto Díaz. La callejoneada se realizará a las 18:00 horas en un recorrido del Mirador al Paseo Capital, donde se contará con la participación de Banda Brava, Banda After y Demesio Sánchez y su Tamborazo Zacatecano. La actividad es para público en general y promete convertirse en una auténtica fiesta. A las 20:00 horas se presentará en la Plaza de Armas el concierto de la Orquesta de Beto Díaz, marcando oficialmente el inicio de las actividades del festival.

TEATRO LOCAL Este fin de semana comienzan las funciones de “Martina y los Hombres Pájaro”, producción presentada por la Secretaría de Cultura del Estado de Coahuila, la Casa de la Cultura de Saltillo y Calaverita de Azúcar Teatro, bajo la dirección de Efrén Estrada.

Las funciones serán este viernes 12 y sábado 13 de junio a las 20:00 horas. La cooperación será de 100 pesos por persona, mientras que estudiantes, infancias y beneficiarios del INAPAM podrán pagar únicamente 50 pesos. Los lugares pueden reservarse al número 844 668 3781.

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