¿Qué hacer en Saltillo? Homenaje a Juan Gabriel con Susana Zabaleta, concierto de Bronco, FutFest, teatro local y arranque de la FINA

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    ¿Qué hacer en Saltillo? Homenaje a Juan Gabriel con Susana Zabaleta, concierto de Bronco, FutFest, teatro local y arranque de la FINA
    Agenda. La música de Bronco, el inicio de la FINA y las funciones de teatro local forman parte de la oferta cultural y de entretenimiento disponible este fin de semana en Saltillo. FOTO: ESPECIAL / ARCHIVO
Israel García
por Israel García

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Diversas actividades llenarán de color y entretenimiento este fin de semana en la ciudad. Si no tienes planes, te enlistamos algunas opciones para activar tu agenda personal

Las vacaciones y los festejos veraniegos ya se respiran en el ambiente, y el arranque del Mundial de Fútbol de la FIFA suma más opciones de entretenimiento a la oferta cultural ya existente. ¡Aquí te dejamos algunas!

HOMENAJE SINFÓNICO CON SUSANA ZABALETA

La estrella monclovense se presentará la noche de este jueves en el Auditorio Parque Las Maravillas como parte del evento Homenaje Sinfónico al Divo, en el que participan la Camerata de Coahuila y el tenor Carlos Alberto Velázquez.

La cita es a las 20:00 horas en el recinto y los boletos pueden adquirirse en newticket.com.mx para disfrutar de cerca la experiencia musical y el talento de la cantante coahuilense acompañada por la agrupación musical.

CONCIERTO DE BRONCO

La agrupación originaria de Nuevo León fue la primera elegida para formar parte del FutFest Saltillo, por lo que será la encargada de inaugurar musicalmente el escenario del recinto ubicado en el Biblioparque Norte.

Además de la música en vivo, se transmitirán los encuentros mundialistas. El FutFest también ofrecerá áreas de comida, juegos mecánicos, actividades recreativas, concursos deportivos y espacios de convivencia para toda la familia.

El acceso general tiene un costo de 65 pesos. Los boletos pueden adquirirse mediante la plataforma Ticket to Go, en sucursales de JR Sombreros o directamente en las taquillas del Biblioparque Norte.

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INAUGURACIÓN DE LA FINA

Este domingo 14 de junio arranca la esperada Fiesta Internacional de las Artes con dos de las actividades más populares de su programación: la callejoneada y el concierto de la Orquesta de Beto Díaz.

La callejoneada se realizará a las 18:00 horas en un recorrido del Mirador al Paseo Capital, donde se contará con la participación de Banda Brava, Banda After y Demesio Sánchez y su Tamborazo Zacatecano. La actividad es para público en general y promete convertirse en una auténtica fiesta.

A las 20:00 horas se presentará en la Plaza de Armas el concierto de la Orquesta de Beto Díaz, marcando oficialmente el inicio de las actividades del festival.

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TEATRO LOCAL

Este fin de semana comienzan las funciones de “Martina y los Hombres Pájaro”, producción presentada por la Secretaría de Cultura del Estado de Coahuila, la Casa de la Cultura de Saltillo y Calaverita de Azúcar Teatro, bajo la dirección de Efrén Estrada.

https://vanguardia.com.mx/show/salma-hayek-da-la-bienvenida-al-mundial-2026-que-viva-mexico-y-que-viva-el-futbol-GB21317230

Las funciones serán este viernes 12 y sábado 13 de junio a las 20:00 horas. La cooperación será de 100 pesos por persona, mientras que estudiantes, infancias y beneficiarios del INAPAM podrán pagar únicamente 50 pesos. Los lugares pueden reservarse al número 844 668 3781.

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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