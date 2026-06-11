¿Se bloqueó tu Tarjeta del Bienestar? Esto es lo que debes hacer para recuperarla

Si al intentar retirar dinero o consultar tu saldo descubriste que tu Tarjeta del Bienestar está bloqueada, no hay motivo para alarmarse. Este problema puede resolverse siguiendo algunos pasos sencillos, dependiendo de la causa que originó el bloqueo. La Tarjeta del Banco del Bienestar es el medio por el que miles de beneficiarios reciben sus apoyos económicos, como la Pensión para Adultos Mayores, Personas con Discapacidad, Mujeres Bienestar, Sembrando Vida y otros programas sociales. Por ello, es importante saber qué hacer cuando deja de funcionar.

¿POR QUÉ SE BLOQUEA LA TARJETA DEL BIENESTAR? Existen tres razones principales por las que una tarjeta puede bloquearse: 1. Ingresar de forma incorrecta el Número de Identificación Personal (NIP) tres veces consecutivas en un cajero automático. 2. Reportar el robo o extravío de la tarjeta. 3. No haber completado correctamente el proceso de activación al momento de recibirla. Identificar la causa facilitará el proceso para recuperar el acceso a los recursos depositados. PASO A PASO PARA DESBLOQUEAR TU TARJETA Si tu tarjeta fue bloqueada por ingresar mal el NIP, el procedimiento es sencillo. Lo primero es evitar utilizarla durante las siguientes 48 horas. En la mayoría de los casos, una vez transcurrido ese tiempo, el bloqueo se elimina automáticamente y podrás volver a usarla, siempre y cuando recuerdes correctamente tu clave. Es importante no seguir intentando ingresar el NIP si no estás seguro de cuál es, ya que tres nuevos intentos fallidos provocarán otro bloqueo.

¿QUÉ HACER SI OLVIDASTE TU NIP? Si no recuerdas tu clave, la mejor opción es acudir directamente a una sucursal del Banco del Bienestar con tu tarjeta y una identificación oficial vigente para solicitar el cambio del NIP. Al crear una nueva clave, procura elegir una combinación fácil de recordar para ti, pero que mantenga un nivel adecuado de seguridad y no sea sencilla de adivinar por otras personas. ¿DÓNDE ENCONTRAR UNA SUCURSAL DEL BANCO DEL BIENESTAR? Si necesitas acudir a una ventanilla y no sabes cuál es la sucursal más cercana, puedes consultar el directorio oficial ( clic aquí ), donde solo deberás seleccionar tu estado y municipio o alcaldía. Actualmente existen más de 3 mil sucursales distribuidas en las 32 entidades del país, mientras que en la Ciudad de México operan decenas de oficinas para atender a los beneficiarios.

Las sucursales brindan atención de lunes a viernes, de 9:00 a 16:30 horas, aunque los cajeros automáticos permanecen disponibles las 24 horas del día, los siete días de la semana. Conocer este procedimiento puede ayudarte a recuperar el acceso a tu apoyo económico sin contratiempos y evitar nuevos bloqueos por errores al ingresar el NIP.

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