Se aproxima Diluvio de 72 horas a México... Tormenta Negra azotará con lluvias torrenciales y fuertes vientos a estos estados

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    Se aproxima Diluvio de 72 horas a México... Tormenta Negra azotará con lluvias torrenciales y fuertes vientos a estos estados
    Un canal de baja presión en el sureste mexicano y el ingreso de humedad del golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias intensas e intervalos de chubascos VANGUARDIA/ARCHIVO

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), advirtió sobre tormentas intensas en gran parte del Territorio Mexicano

Un diluvio se aproxima al territorio mexicano, provocando fuertes lluvias intensas por 48 horas, fuertes vientos, tormentas eléctricas y granizadas, esto según el pronóstico del clima del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Para este viernes, la onda tropical 6 recorrerá el sureste mexicano y continuará interactuando con una zona de baja presión con potencial para desarrollo ciclónico que se ubicará sobre el suroeste del golfo de México, con una circulación ciclónica en altura y con inestabilidad atmosférica, condiciones que originarán lluvias puntuales intensas en regiones de Jalisco, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como chubascos con lluvias fuertes a muy fuertes en gran parte del territorio nacional.

Por último, se prevén temperaturas calurosas a muy calurosas en el norte y noroeste de la República Mexicana, así como en la península de Yucatán, continuando la onda de calor en Sonora (centro, este y sureste), Chihuahua (este, oeste y suroeste), Durango (noroeste y norte) y Sinaloa (norte), e iniciando en Baja California (noreste).

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El sábado, la onda tropical 6 se desplazará sobre el sureste, sur, oriente, centro y occidente del territorio nacional, en su avance interactuará con una zona de baja presión con potencial para desarrollo ciclónico, que se desplazará sobre el occidente del golfo de México e ingresará a las costas Tamaulipas y Veracruz, con una vaguada en altura que cruzará el centro y occidente de la República Mexicana, con vaguadas en niveles medios de la atmósfera y canales de baja presión, condiciones que mantendrán la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas, además del noreste del país, pronosticándose lluvias puntuales intensas en zonas de Tamaulipas, San Luis Potosí, Puebla, Veracruz, Nayarit y Jalisco.

Un canal de baja presión sobre la sierra madre occidental, aunado a divergencia e ingreso de humedad del océano Pacífico, generará lluvias fuertes a muy fuertes en el noroeste y norte del país, con lluvias puntuales intensas en Chihuahua.

Una circulación ciclónica en niveles medios de la atmósfera se desplazará gradualmente sobre la Península de Yucatán, por lo que se prevén chubascos y lluvias fuertes a muy fuertes en dicha región.

Una nueva onda tropical 7 se aproximará e ingresará a la península de Yucatán, reforzando la probabilidad de lluvias en dicha región.

Prevalecerán las temperaturas calurosas a muy calurosas en el norte y noroeste de la República Mexicana, así como en la península de Yucatán, prevaleciendo la onda de calor en Baja California, Sonora (centro, este y sureste), Chihuahua (este, oeste y suroeste), Durango (noroeste y norte) y Sinaloa (norte).

CLIMA PARA SALTILLO

Para Saltillo, el pronóstico de este viernes, una mínima de 18 y máxima de 29 grados, con probabilidad de lluvia, el sábado tendremos una máxima de 28 y una mínima de 19 grados, finalmente para el domingo, una máxima de 27 y mínima de 20.

PRONÓSTICO DE LLUVIAS EN EL TERRITORIO NACIONAL

Tormenta Negra, lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Jalisco (centro y oeste), Puebla (norte, centro y sureste), Veracruz (norte, centro y sur), Oaxaca (norte, este y sureste), Chiapas (norte, este y sur), Tabasco (este, sur y sureste), Campeche (oeste y suroeste), Yucatán (oeste) y Quintana Roo (sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Chihuahua (sur y suroeste), Durango (noroeste y oeste), Tamaulipas (sur), San Luis Potosí (este), Hidalgo (norte y este), Estado de México (centro, suroeste y este), Tlaxcala, Morelos, Nayarit (sur) y Guerrero (norte y noroeste).

Intervalos de chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora (este y sureste), Sinaloa (noreste), Colima, Michoacán (norte, centro y este), Guanajuato (sur y sureste), Querétaro (norte) y Ciudad de México.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur, Coahuila, Nuevo León, Zacatecas y Aguascalientes.

TEMPERATURAS MÍNIMAS Y MÁXIMAS PARA LA REPÚBLICA MEXICANA

Temperaturas máximas superiores a 45 °C: Baja California (noreste) y Sonora (noroeste, oeste y centro).

Temperaturas máximas de 40 a 45 °C: Chihuahua (este, oeste y suroeste), Coahuila (suroeste), Durango (norte) y Sinaloa (norte y centro).

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas (sur), Nayarit (oeste), Jalisco (norte y sur), Colima, Michoacán (oeste y centro), Aguascalientes (oeste), Morelos y Guerrero (noroeste).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: San Luis Potosí, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán, Veracruz y Quintana Roo.

PRONÓSTICO DE VIENTO PARA EL TERRITORIO MEXICANO

Viento de 20 a 30 km/h con rachas de 40 a 60 km/h: Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos, Puebla, Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: costas de Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Oleaje de 1.0 a 2.0 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California, costas de Tamaulipas, Veracruz y Tabasco.

Mar de fondo de 1.0 a 2.0 metros de altura: costas de Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

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¿QUÉ ES UNA TORMENTA?

Una tormenta es un fenómeno meteorológico en el que la atmósfera presenta inestabilidad y libera energía mediante lluvia, viento, rayos, truenos o incluso granizo y nieve, dependiendo de las condiciones climáticas.

Se forma cuando masas de aire con distinta temperatura y humedad chocan o interactúan. El aire caliente y húmedo asciende, se enfría en las alturas y forma nubes densas, principalmente cumulonimbos, que son las típicas nubes de tormenta.

Las tormentas pueden variar mucho en intensidad. Algunas solo traen lluvia ligera y actividad eléctrica, mientras que otras generan:

vientos fuertes, inundaciones, caída de granizo, tornados o descargas eléctricas peligrosas.

Entre los tipos más comunes están:

• Tormenta eléctrica: produce rayos y truenos.

• Tormenta tropical: sistema de baja presión con lluvias intensas y fuertes vientos sobre mares cálidos.

• Tormenta de nieve: combina viento intenso con nieve.

• Tormenta de arena: frecuente en zonas áridas, levanta grandes cantidades de polvo.

El trueno ocurre porque el rayo calienta el aire de forma extremadamente rápida, provocando una expansión explosiva del aire que genera sonido.

Visualmente, las tormentas suelen identificarse por cielos oscuros, nubes altas y densas, ráfagas de viento y cambios bruscos de temperatura.

RECOMENDACIONES DE PROTECCIÓN CIVIL ANTE LAS LLUVIAS

• Evitar salir si no es necesario durante las lluvias.

• No intentar cruzar corrientes de agua, ya sea a pie o en vehículo.

• Mantener limpia la azotea y coladeras para evitar acumulaciones.

• Ubicar refugios temporales más cercanos a su domicilio.

• Escuchar actualizaciones oficiales del SMN y Protección Civil.

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Carlos Martínez

Carlos Martínez

Especialista en periodismo en tiempo real, pronóstico del clima, tendencias, política nacional y contenido de utilidad.

Con 15 años de experiencia en medios digitales, actualmente es editor breaking en Vanguardia MX. Licenciado en Diseño Gráfico, egresado de la Escuela de Artes Plásticas de la UAdeC. En diseño editorial, ha realizado proyectos de revistas impresas y digitales sobre cultura, arte y educación.

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