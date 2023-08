‘Mi hija se fue y dejó un gran vació’; reaparece el cantante Luis Ángel para hablar de la muerte de su hija

El Flaco habló de cómo la vida cambia de un momento para otro “De repente todo está bien y no te imaginas que algo como esto suceda”, dijo con la voz entrecortada.

Después del lamentable fallecimiento de su hija María Fernanda , el ex cantante de ‘Los Recoditos’, Luis Ángel Franco , aparece por primera vez en sus redes sociales hablando sobre el caso de su hija.

Recordó las características de su hija que la hacían especial; así como todos los logros personales y laborales que había alcanzado siendo tan joven; “Era una chica hermosa, con muchas aspiraciones, con ganas de comerse al mundo”.

María Fernanda falleció ahogada después de ingresar al mar de unas de las playas de Mazatlán, donde las autoridades habían prohibido el ingreso debido a las malas condiciones climáticas; este tema también lo abordó el cantante. “Mi hija tomó una decisión equivocada... No las vio, no las vio (banderas de advertencia) y no pudo salir”.

ACONSEJÓ A LOS JÓVENES DE SER PRECAVIDOS

Exhortó a los jóvenes a divertirse tomando las precauciones correspondientes para que esta clase de equivocaciones no terminen en tragedia y las timen a sus familias.

“Jóvenes, muchachos que andan en el desmadre, que andan en la fiesta, que andan en todo lo que es el desmadre, cuídense, no saben el dolor que le dejan a la familia por una mala decisión. Tal vez tomada por andar sin pensar las cosas, no sé como llamarlo. Dejan un vacío bien cabr*on que no sé cuánto tiempo va a durar para entender lo que está pasando”.

Por último, agradeció a las personas que intentaron salvar a su hija, así como a las muestras de cariño que recibió en estos momentos tan fuertes para él y su familia.