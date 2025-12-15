Creció 14.4 por ciento personal ocupado en servicios profesionales no financieros en 2024: Inegi

Creció 14.4 por ciento el personal ocupado de los servicios profesionales en 2024, así lo indicó la Encuesta Anual de Servicios Privados no Financieros (EASPNF) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), que se compone por actividades, aumentando a su vez las horas trabajadas un 19.4 y sus sueldos en 21.6 por ciento.

Los servicios de esparcimiento cultural también aumentaron su personal ocupado en 2024, pasando de 209 mil 727 a 223 mil 730 trabajadores (6.7 por ciento de variación anual). Las horas trabajadas en estos servicios creció un 12.1 por ciento y sus remuneraciones crecieron 19.3 por ciento.

TE PUEDE INTERESAR: Kronika, la plataforma digital con la que se busca preservar los archivos de medios de prensa censurados

Los servicios de reparación y mantenimiento también aumentaron su plantilla laboral un 5.6 por ciento en el mismo periodo, con un aumento porcentual de horas trabajadas del 1.2 por ciento. Inegi no presentó cifras sobre los cambios en las remuneraciones de este sector.

PARTICIPACIÓN EN SERVICIOS SEGÚN SEXO

La participación de mujeres arriba del 60 por ciento en servicios se presentó en actividades relacionadas con la salud y el esparcimiento. Por otro lado, los servicios que presentaron mayor participación de hombres fueron educativos (58 por ciento), profesionales (59 por ciento) e inmobiliarios (59 por ciento), ambos para 2024.

Por otro lado, las mujeres presentaron mayor participación en sueldos relacionados con los servicios educativos (61 por ciento) y de salud (64 por ciento). Con respecto a los hombres los “Otros servicios” (reparación, mantenimiento y personales) concentraron casi el 78 por ciento de los sueldos.

A su vez, las horas trabajadas por parte de las mujeres tuvieron una participación del 63 por ciento en servicios educativos y de salud. En cambio, los hombres participaron más en actividades económicas de “Otros servicios” al representar el 73 por ciento de las horas trabajadas en 2024

DISTRIBUCIÓN SEGÚN NIVEL DE ESTUDIOS EN SERVICIOS

Según la EASPNF, los servicios profesionales, educativos y de salud tienen una distribución de personal con educación superior arriba del 70 por ciento, seguido por educación media superior y educación básica.

Los “Otros servicios”, de alojamiento temporal y de esparcimiento tienen casi el 80 por ciento de sus empleados con educación básica y media superior, observó Inegi.