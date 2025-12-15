Sheinbaum llevará el gabinete de Seguridad a los estados más violentos

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que a partir del próximo año encabezará sesiones del gabinete de Seguridad en distintas entidades del país que enfrentan mayores problemas de violencia, además de realizar las conferencias mañaneras desde los lugares que visite.

Durante su conferencia matutina de este lunes 15 de diciembre en Palacio Nacional, la mandataria señaló que esta estrategia busca reforzar la atención directa en territorio y dar seguimiento puntual a los temas de seguridad pública en coordinación con autoridades estatales y federales.

TE PUEDE INTERESAR: Desmantelan campamento del narco y capturan a seis en zona serrana

“El próximo año vamos a iniciar con visitas para hacer el gabinete de Seguridad en algunos estados; jueves y viernes haremos las mañaneras allá. Ya les vamos a decir la agenda, pero vamos a iniciar en los estados con mayor problema de seguridad”, expresó.

Sheinbaum destacó que este fin de semana realizó una gira por Guadalupe y Calvo, Chihuahua, donde abordó temas relacionados con educación, salud y bienestar social, además de sostener encuentros con autoridades locales y comunidades de la región.

TE PUEDE INTERESAR: Usuarios reportan caída masiva de Banamex en toda la República... y en plena quincena

La presidenta adelantó que enero será un mes de intensa actividad gubernamental, con la inauguración de diversos hospitales, carreteras y otras obras de infraestructura en distintas entidades del país. “Se van a inaugurar muchos hospitales en enero, así como carreteras y otras obras. Y ahí vamos trabajando”, afirmó.

TE PUEDE INTERESAR: Entrega INE propuestas de los OPLES para reforma electoral

En ese contexto, resaltó la inauguración del Centro Libre para Mujeres en Ciudad Juárez, al que calificó como un acto simbólico por tratarse de una de las ciudades con mayores niveles de violencia contra las mujeres.

Sheinbaum subrayó que su administración mantendrá una presencia constante en las regiones con mayores desafíos en materia de seguridad, salud e infraestructura, como parte de una política de cercanía con la población y coordinación interinstitucional. Con información de El Universal