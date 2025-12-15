Sheinbaum llevará el gabinete de Seguridad a los estados más violentos

Noticias
/ 15 diciembre 2025
    Sheinbaum llevará el gabinete de Seguridad a los estados más violentos
    Señala que la estrategia busca reforzar la atención directa en territorio y dar seguimiento puntual a los temas de seguridad pública. /FOTO: CUARTOSCURO
Carlos M.M.
por Carlos M.M.

COMPARTIR

TEMAS


Seguridad

Localizaciones


CDMX

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


SEGOB

La Presidenta adelantó que su gobierno trasladará las sesiones del gabinete de Seguridad y las conferencias matutinas a entidades con altos índices de violencia

CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que a partir del próximo año encabezará sesiones del gabinete de Seguridad en distintas entidades del país que enfrentan mayores problemas de violencia, además de realizar las conferencias mañaneras desde los lugares que visite.

Durante su conferencia matutina de este lunes 15 de diciembre en Palacio Nacional, la mandataria señaló que esta estrategia busca reforzar la atención directa en territorio y dar seguimiento puntual a los temas de seguridad pública en coordinación con autoridades estatales y federales.

TE PUEDE INTERESAR: Desmantelan campamento del narco y capturan a seis en zona serrana

El próximo año vamos a iniciar con visitas para hacer el gabinete de Seguridad en algunos estados; jueves y viernes haremos las mañaneras allá. Ya les vamos a decir la agenda, pero vamos a iniciar en los estados con mayor problema de seguridad”, expresó.

Sheinbaum destacó que este fin de semana realizó una gira por Guadalupe y Calvo, Chihuahua, donde abordó temas relacionados con educación, salud y bienestar social, además de sostener encuentros con autoridades locales y comunidades de la región.

TE PUEDE INTERESAR: Usuarios reportan caída masiva de Banamex en toda la República... y en plena quincena

La presidenta adelantó que enero será un mes de intensa actividad gubernamental, con la inauguración de diversos hospitales, carreteras y otras obras de infraestructura en distintas entidades del país. “Se van a inaugurar muchos hospitales en enero, así como carreteras y otras obras. Y ahí vamos trabajando”, afirmó.

TE PUEDE INTERESAR: Entrega INE propuestas de los OPLES para reforma electoral

En ese contexto, resaltó la inauguración del Centro Libre para Mujeres en Ciudad Juárez, al que calificó como un acto simbólico por tratarse de una de las ciudades con mayores niveles de violencia contra las mujeres.

Sheinbaum subrayó que su administración mantendrá una presencia constante en las regiones con mayores desafíos en materia de seguridad, salud e infraestructura, como parte de una política de cercanía con la población y coordinación interinstitucional. Con información de El Universal

Temas


Seguridad

Localizaciones


CDMX

Personajes


Claudia Sheinbaum

Organizaciones


SEGOB

Carlos M.M.

Carlos M.M.

Carlos Eduardo Martínez Mirón (1992), editor y escritor con experiencia en diversos medios informativos, colaborando en las secciones de negocios, tecnología, internacional, entre otros. Ha trabajado como corrector y coeditor en proyectos editoriales tanto científicos como culturales, además de publicar obra propia y colaborar como ghost writter en títulos a nivel nacional.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Las obras para reconfigurar áreas urbanas en pro del Mundial 2026 son realizadas con el erario público, sin embargo también actividades de la propia Federación.

FIFA logró convenios ‘más que leoninos’ con gobiernos de CDMX y Monterrey para Mundial 2026: Reforma
Un quinto fue detenido en Nueva Orleans mientras planeaba otro atentado, según el jefe del FBI.

FBI detiene una célula pro palestina que planeaba un ataque terrorista para la víspera de Año Nuevo
Los hechos se registraron la tarde del domingo en el municipio de Apodaca, Nuevo León, presuntamente debido al exceso de velocidad y el pavimento resbaladizo

IMSS confirma 58 lesionados por la volcadura de camión en NL
El mandamiento judicial había sido girado por el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud.

Gertz le retiró la orden de aprehensión a Raúl Rocha antes de dejar la FGR
Elementos de seguridad mantienen presencia reforzada en las inmediaciones de la playa de Bondi, en Sídney, tras el ataque armado ocurrido durante una celebración de Janucá que dejó decenas de víctimas.

Autoridades australianas identifican a padre e hijo como responsables del atentado en la playa de Bondi.

Spotify sufrió una caída global este 15 de diciembre de 2025. Usuarios reportaron fallas en la app, el servidor y la reproducción de música en varios países.

¿Se cayó Spotify?... Usuarios reportan caída de la plataforma de música
El bicampeonato del Toluca en el Apertura 2025 lo colocó a la altura de Chivas en títulos de Liga MX.

¿Más grande que Chivas?... Toluca iguala al Guadalajara como el segundo equipo con más campeonatos en Liga Mx
Las autoridades investigan un aparente homicidio tras localizar heridas de arma blanca en ambos cuerpos, mientras un familiar es interrogado.

Hallan muertos al actor y director Rob Reiner y su esposa en su residencia de Los Ángeles