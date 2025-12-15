A la baja precio del petróleo en México; OPEP+ baja producción de petróleo por posible sobreoferta

México
/ 15 diciembre 2025
    A la baja precio del petróleo en México; OPEP+ baja producción de petróleo por posible sobreoferta
    La tendencia descendente en los precios del barril de petróleo responden a un posible escenario de sobreoferta de crudo a nivel mundial. REFORMA

Desde finales de septiembre de 2025 se ha presentado una tendencia descendente en los precios de la mezcla mexicana, alcanzando una cotización de 53.76 dpb

La Mezcla Mexicana de exportación de petróleo se valuó en 53.76 dólares por barril (dpb) con corte al pasado 12 de diciembre, reportando un decrecimiento en su precio del 3.7 por ciento desde el primero de diciembre de 2025.

Los precios reportan esta disminución debido a una mayor oferta de petróleo por parte de Irak y la posibilidad de un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania.

El precio del barril de crudo Brent reportó una precio de 61.12 dpb y el barril de West Texas Intermediate (WTI) se cotizó en 57.50 dpb.

Estos precios decaídos responden a varios factores geopolíticos:

- La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus Aliados (OPEP+) redujo su producción a 73 mil barriles diarios.

- El restablecimiento de la producción petrolera de Irak al reactivar el yacimiento West Qurna 2, con una capacidad productiva de 460 mil barriles diarios.

- Los lentos avances de las negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia.

- La perspectiva de mejora que la OPEP+ alegó en la demanda de crudo por parte de China, India, y Oriente Medio.

CIERRES MIXTOS EN COTIZACIONES

Otras acciones de petroleras que cotizan en Bolsa tuvieron cambios en sus precios, como el desempeño de PetroChina (mayor compañía de petróleo y gas de China) con una baja al 9.53 yuanes, según El Economista.

La empresa petrolera nacional de Arabia Saudita, Saudi Aramco, presentó una baja de 2.17 por ciento, y la misma tendencia se repitió con TotalEnergies (Francia) y Equinor (Noruega) que registraron caídas de 1.44 y 1.23 por ciento respectivamente.

PODRÍA GESTARSE UNA SOBREOFERTA

Los altos volúmenes de producción de petróleo en el mercado internacional pueden sugerir que habrá sobreoferta de este bien en 2026, y que las decisiones que tomaron los países que integran esta organización de pausar los incrementos en la producción responden a este posible escenario.

Sin embargo, los países orientales podrían remoldear este escenario al mantener e incrementar las importaciones de crudo como es el caso de China con Arabia Saudita e Irán.

(Con información de El Economista e Investing)

Temas


Internacional
Petróleo
Economía

Localizaciones


México

Organizaciones


Opep

Diego Hernández

Diego Hernández

Me llamo Diego Hernández Romero y soy originario de Saltillo, Coahuila. Soy licenciado en Economía por la Universidad Autónoma de Coahuila y maestro en Sociología Política por el Instituto de Investigaciones Dr. José María Luis Mora, donde también realicé cursos sobre Historia Oral y etnografía social. Me interesan las discusiones sobre procesos de memoria, contextos de violencia generalizada y prolongada, así como movimientos sociales y acciones colectivas. He publicado en el medio digital Heridas Abiertas. ¡Me encanta la saga de Silent Hill en todos sus aspectos!

