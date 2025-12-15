A la baja precio del petróleo en México; OPEP+ baja producción de petróleo por posible sobreoferta

La Mezcla Mexicana de exportación de petróleo se valuó en 53.76 dólares por barril (dpb) con corte al pasado 12 de diciembre, reportando un decrecimiento en su precio del 3.7 por ciento desde el primero de diciembre de 2025.

Los precios reportan esta disminución debido a una mayor oferta de petróleo por parte de Irak y la posibilidad de un acuerdo de paz entre Rusia y Ucrania.

El precio del barril de crudo Brent reportó una precio de 61.12 dpb y el barril de West Texas Intermediate (WTI) se cotizó en 57.50 dpb.

Estos precios decaídos responden a varios factores geopolíticos:

- La Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus Aliados (OPEP+) redujo su producción a 73 mil barriles diarios.

- El restablecimiento de la producción petrolera de Irak al reactivar el yacimiento West Qurna 2, con una capacidad productiva de 460 mil barriles diarios.

- Los lentos avances de las negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia.

- La perspectiva de mejora que la OPEP+ alegó en la demanda de crudo por parte de China, India, y Oriente Medio.

CIERRES MIXTOS EN COTIZACIONES

Otras acciones de petroleras que cotizan en Bolsa tuvieron cambios en sus precios, como el desempeño de PetroChina (mayor compañía de petróleo y gas de China) con una baja al 9.53 yuanes, según El Economista.

La empresa petrolera nacional de Arabia Saudita, Saudi Aramco, presentó una baja de 2.17 por ciento, y la misma tendencia se repitió con TotalEnergies (Francia) y Equinor (Noruega) que registraron caídas de 1.44 y 1.23 por ciento respectivamente.

PODRÍA GESTARSE UNA SOBREOFERTA

Los altos volúmenes de producción de petróleo en el mercado internacional pueden sugerir que habrá sobreoferta de este bien en 2026, y que las decisiones que tomaron los países que integran esta organización de pausar los incrementos en la producción responden a este posible escenario.

Sin embargo, los países orientales podrían remoldear este escenario al mantener e incrementar las importaciones de crudo como es el caso de China con Arabia Saudita e Irán.

(Con información de El Economista e Investing)