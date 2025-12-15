Descarta Sheinbaum que se comprometa abasto de agua con entregas programadas a EU

México
/ 15 diciembre 2025
    Descarta Sheinbaum que se comprometa abasto de agua con entregas programadas a EU
    México entregará a EU 249 millones de metros cúbicos de agua, que forman parte de la cuota pendiente por el Tratado de Aguas de 1944. FOTO: CUARTOSCURO

La Presidenta aseguró que los envíos a territorio estadounidense dependerán del ciclo de lluvias

La presidenta Claudia Sheinbaum descartó el lunes que el reciente acuerdo con Estados Unidos para la entrega de 249 millones de metros cúbicos de agua pueda afectar a México y aclaró que el cumplimiento de la deuda mexicana de las cuencas fronterizas dependerá del ciclo de lluvias.

Así reaccionó Sheinbaum ante las preocupaciones que generó el acuerdo que concretaron el pasado viernes las autoridades mexicanas y estadounidenses para atender el déficit de agua, que según Washington era de alrededor de 246 millones de metros cúbicos.

TE PUEDE INTERESAR: ‘No creo que se deba dejar a un familiar como candidato’: Sheinbaum

México está obligado por el tratado de 1944 a enviar a Texas 430 millones de metros cúbicos (350 mil acres-pie) de agua por año o aproximadamente 2 mil 150 millones de metros cúbicos (1.75 millones de acres-pie) en cinco años por el este de la frontera común (el río Bravo).

Estados Unidos, a cambio, le da a México aún más agua de otras fuentes ubicadas más al oeste (las cuencas del río Colorado y del río Tijuana).

“No es que estemos entregando más de lo que dice el tratado, ni tampoco estamos dando el agua que no tenemos o afectando al consumo humano y a la agricultura en México”, dijo Sheinbaum en su conferencia matutina al referirse al nuevo acuerdo que se dio pocos días después de que el presidente Donald Trump amenazó con aranceles de 5% si México no cumplía con sus obligaciones de envío de agua a Texas.

Ambos gobiernos informaron el pasado viernes en un comunicado conjunto que México tiene la intención de liberar a Estados Unidos 249 millones de metros cúbicos de agua a partir del 15 de diciembre para atender el “déficit excepcional del ciclo de agua anterior”.

En el escrito se detalla que Washington y México están en negociaciones y que tienen la intención de finalizar el plan para el 31 de enero del próximo año.

Sheinbaum negó que México no haya querido cumplir sus obligaciones e insistió en que “no ha llovido lo suficiente”.

La presidenta indicó que aún se mantienen las conversaciones sobre el tema y añadió que “se va a ver a partir de la cantidad de lluvia que hay en el período de lluvia cómo puede irse solventando lo que no se entregó de los cinco años anteriores producto de la sequía”.

En abril Trump también amenazó con imponer aranceles y sanciones si no se cumplía con las entregas de agua a Texas. En esa oportunidad, México se comprometió que de mayo a octubre enviaría a Estados Unidos entre 400 y 518 millones de metros cúbicos de agua para cumplir con el tratado bilateral y mitigar así los faltantes que generaron fricciones entre los dos gobiernos.

Temas


Agua

AP

AP

The Associated Press o AP es una agencia de noticias de Estados Unidos fundada en 1846. Es una cooperativa propiedad de sus periódicos, y estaciones de radio y televisión contribuyentes en los Estados Unidos, que tanto aportan historias como utilizan el material escrito por la misma.

COMENTARIOS

Selección de los editores
Las obras para reconfigurar áreas urbanas en pro del Mundial 2026 son realizadas con el erario público, sin embargo también actividades de la propia Federación.

FIFA logró convenios ‘más que leoninos’ con gobiernos de CDMX y Monterrey para Mundial 2026: Reforma
Un quinto fue detenido en Nueva Orleans mientras planeaba otro atentado, según el jefe del FBI.

FBI detiene una célula pro palestina que planeaba un ataque terrorista para la víspera de Año Nuevo
Los hechos se registraron la tarde del domingo en el municipio de Apodaca, Nuevo León, presuntamente debido al exceso de velocidad y el pavimento resbaladizo

IMSS confirma 58 lesionados por la volcadura de camión en NL
El mandamiento judicial había sido girado por el delito de delincuencia organizada con la finalidad de cometer delitos contra la salud.

Gertz le retiró la orden de aprehensión a Raúl Rocha antes de dejar la FGR
Elementos de seguridad mantienen presencia reforzada en las inmediaciones de la playa de Bondi, en Sídney, tras el ataque armado ocurrido durante una celebración de Janucá que dejó decenas de víctimas.

Autoridades australianas identifican a padre e hijo como responsables del atentado en la playa de Bondi.

Spotify sufrió una caída global este 15 de diciembre de 2025. Usuarios reportaron fallas en la app, el servidor y la reproducción de música en varios países.

¿Se cayó Spotify?... Usuarios reportan caída de la plataforma de música
El bicampeonato del Toluca en el Apertura 2025 lo colocó a la altura de Chivas en títulos de Liga MX.

¿Más grande que Chivas?... Toluca iguala al Guadalajara como el segundo equipo con más campeonatos en Liga Mx
Las autoridades investigan un aparente homicidio tras localizar heridas de arma blanca en ambos cuerpos, mientras un familiar es interrogado.

Hallan muertos al actor y director Rob Reiner y su esposa en su residencia de Los Ángeles