‘Mi vida ha sido extraordinaria’; antes de partir, Ignacio López Tarso cumplió sus sueños

A partir de este indudable éxito, llegaron los filmes que también levantaron la carrera artística de López Tarso; desde Rosa Blanca (1961) La Bandida (1962), Cri Cri, el grillito cantor (1963), El hombre de papel (1963), El gallo de oro (1964), Tarahumara (1965), La vida inútil de Pito Pérez (1970), La generala (1971), El profeta Mimí (1972), Rapiña (1973), y Los albañiles (1976), entre otros.

Desde 1957, el capitalino participó en diversas telenovelas, como Amor y orgullo (1966) La tormenta (1967), El honorable señor Valdez (1973), El derecho de nacer (1981), Imperio de cristal (1994), Esmeralda (1997), ¡Vivan los niños! (2002), De pocas, pocas pulgas (2003), Mañana es para siempre (2008), La que no podía amar (2011), Corazón indomable (2013), La malquerida (2014), entre otras.

A partir de 1963, Tarso también incursionó en la televisión, donde destacan El Pantera (2007-2009), El encanto del águila (2011), Como dice el dicho (2012, 2016), entre otros.

Cabe destacar que, además de pertenecer a los escenarios, Ignacio López Tarso perteneció a diversas instituciones en el gremio, por ejemplo, a la Asociación Nacional de Actores (ANDA), la Asociación Nacional de Intérpretes (ANDI) y el Sindicato de Trabajadores de la Producción Cinematográfica (STPC).

Incluso, fue diputado federal del 1 de septiembre de 1988 al 31 de agosto de 1991.

Además, ha recibido importantes condecoraciones, como la Presea Ángel de la Esperanza por Trayectoria de Excelencia, otorgada por la Fundación Cultura Sin Fronteras México; Medalla de Oro Conmemorativa Bellas Artes por el INBA; Gran Orden de Honor Nacional al Mérito Autoral; Premio Asociación de Cronistas de Espectáculos de Nueva York; Golden Gate Award en el Festival Internacional de Cine de San Francisco por El hombre de papel, y el mismo, pero por Macario.

Igualmente, cuenta con dos premios Ariel y dos Premios TVyNovelas; uno de la Premios de la Asociación de Cronistas y Periodistas Teatrales (ACPT) y otro más de los Premios Bravo.

CUMPLE SUS SUEÑOS

En sus últimos años de vida, el galardonado actor mexicano expresó sus deseos de llegar a los 100 años de vida, sin embargo, sólo si aún conservaba su pasión por la misma, empero, hasta su último aliento, así lo fue.

“Mi vida ha sido muy bonita, me siento tranquilo, he sido muy productivo y me ha ido muy bien. Es una bendición, me siento muy contento cada que despierto en mi cama y vivo un día más, tengo unos ánimos enormes y un gran gusto por la vida”, dijo a Milenio, en una de sus entrevistas.

Asimismo, recordó la gratitud que le brindó su Macario, reconocimiento que lo llevó a la India, Rusia, Israel, Irlanda y otros países donde asegura “llegué con Macario bajo el brazo”.

“En la India estuve más de un mes, lo mismo que en Israel, en Moscú, fui también a Leningrado y a Georgia, la tierra de Stalin, conocí todos estos lugares por Macario, anduve para arriba y para abajo”, afirmó.

Hace algunos años, el mexicano reiteró que su carrera ha sido muy grate, muy “recordable”: “La he querido muchísimo porque he hecho lo que había soñado hacer”, dijo, emocionado.

“He gozado muchísimo. He disfrutado mucho. Me decía mi doctor, ‘¿Te gusta vivir?’, ¡Me encanta! ¡Me encanta! Mi vida ha sido verdaderamente extraordinaria; las obras de teatro que tenía en la menta, ilusión; ‘¿Cuándo podré hacer Shakespeare? ¿Cuándo podré hacer a los griegos?’, pues nada, llegaron, llegaron, sin buscarlos. Me los daban, me los ofrecían. Una carrera preciosa”.

Al actor le sobreviven tres hijos, fruto de su matrimonio con la fallecida Clara Anda: Susana López Aranda, quien es periodista, escritora y madre de Antonio Sánchez, creador de la banda sonora de Birdman, película de Iñárritu, ganadora del Óscar; Juan Ignacio Aranda, el único que se dedicó a la actuación, y, finalmente, Gabriela, de quien poco se sabe.

Su hija Gabriela es mencionada en una de sus últimas entrevistas, con Patricia Castañeda. Ahí, Tarso reveló que vive con ella, mientras la mujer dirige una de las escuelas más antiguas del barrio. A semanas de celebrar sus 98 años, el actor se entusiasmaba mientras recordaba que ya tiene nietos y bisnietos, y sus hijos se reúnen con él frecuentemente.

“¿Se imaginó querer llegar a los 100?”, pregunta la periodista Mara Patricia Castañeda.

“Sí”, vuelve a contestar López Tarso. “Pero si puedo llegar como estoy, si pierdo facultades, ya no; si ya no sé quién soy, si ya no reconozco, si pierdo el sabor a la vida, ya no”.