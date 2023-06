Michael Bolton y el romanticismo de la balada contemporánea

Para las 21:25, las cinco mil personas ya estaban en sus lugares. A la espera de Michael Bolotin (New Haven, Connecticut; 26 de febrero de 1953), conocido artísticamente como Michael Bolton.

Ya pasaron los años del cabello largo. El gran éxito a mediados de la década de 1980 y a inicios de la década de 1990.

Uno de los exponentes más populares del soft-rock y la balada romántica estadounidense de esa época, vendedor de 70 millones de álbumes, ocho álbumes en Top Ten, dos sencillos en número uno de las listas de Billboard y premios como el Grammy.

Toda una joya para quien su textura de voz puede abarcar distintos rangos.

Su set list, con canciones de época, eternas.

Stand by Me (Ben E. King cover), To Love Somebody, (Bee Gees cover), (Sittin’ On) The Dock of the Bay

(Otis Redding cover), Said I Loved You...but I Lied, You Don’t Know Me (Eddy Arnold cover), That’s Life

(Marion Montgomery cover), Make You Feel My Love (Bob Dylan cover), How Am I Supposed to Live Without You, Missing You Now / When I’m Back On My Feet Again, When a Man Loves a Woman (Percy Sledge cover), How Can We Be Lovers, Steel Bars, Time, Love and Tenderness y Lean on Me (Bill Withers cover).