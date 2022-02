Mickey Guyton, Jhene Aiko, Mary Mary y Zedd, los otros invitados musicales al Super Bowl LVI

La artista country Mickey Guyton será la encargada de interpretar el himno nacional, mientras que la cantante de R&B Jhene Aiko interpretará “America the Beautiful” y las reinas del góspel Mary Mary interpretarán “Lift Every Voice and Sing”, acompañada por la Orquesta Juvenil de Los Ángeles, como parte de los eventos previos al enfrentamiento entre Los Ángeles Rams y Cincinnati Bengals.