MTV Video Music Awards 2022: Bad Bunny es el ‘artista del año’

“Muchas gracias Nueva York, orgullo latino. De corazón no tengo palabras ante el orgullo que siento al recibir este premio. Siempre creí desde el principio que yo podía ser el artista más grande del mundo, sin cambiar mi estilo, y mi idioma ”, dijo el puertorriqueño, quien tuvo una actuación desde el Yankee Stadium.

Este año, los MTV Video Music Awards se llevan a cabo en el Prudential Center en Newark , New Jersey, y son conducidos por Nicki Minaj, LL Cool J y Jack Harlow.

Asimismo, por mejor video de larga duración fue galardonada Taylor Swift con “All Too Well”, versión de 10 minutos.

Además, Taylor Swift anunció al recibir su premio que estrenará su siguiente álbum el ¡21 de octubre!

El mejor video de hip-hop lo obtuvieron Nicki Minaj ft. Lil Baby con “Do We Have A Problem?”

De igual forma, el mejor en rock fue “Black Summer”, de Red Hot Chili Peppers; y el mejor alernativo Måneskin con “I wanna be your slave”.

En ritmos latinos, la ganadora fue Anitta, con “Envolver”.

Por su parte Mejor álbum del año fue “Harry’s House”, de Harry Styles, y el mejor de K-Pop, fie Lalisa, de Lisa.

Y antes de que los premios iniciaran, la red carpet deleita a todos los fanáticos, quienes esperan con ansia a sus artistas favoritos luciendo sus mejores looks.

LOS GANADORES:

ARTISTA DEL AÑO

Bad Bunny

ALBUM DEL AÑO

Harry Styles - Harry’s House

VIDEO DEL AÑO

Taylor Swift- All Too Well

CANCIÓN DEL AÑO

Billie Eilish – Happier Than Ever

MEJOR NUEVO ARTISTA

Dove Cameron

MEJOR COLABORACIÓN

Lil Nas y Jack Harlow

MEJOR POP

Harry Styles – As It Was

MEJOR HIP-HOP

Nicki Minaj ft. Lil Baby – Do We Have A Problem?

MEJOR ROCK

Red Hot Chili Peppers – Black Summer

MEJOR ALTERNATIVO

Måneskin – I wanna be your slave.

MEJOR LATINO

Anitta – Envolver

MEJOR R&B

The Weeknd – Out Of Time

MEJOR K-POP

Lisa – Lalisa

VIDEO POR UNA BUENA CAUSA

Lizzo – About Damn Time

MEJOR VIDEO LARGA DURACIÓN

Taylor Swift – All Too Well

MEJO ACTUACIÓN EN METAVERSO

BLACKPINK -The Virtual

MEJOR DIRECCIÓN

Taylor Swift – All Too Well (10 Minute Version)

MEJOR CINEMATOGRAFÍA

Harry Styles – As It Was

MEJOR DIRECCIÓN ARTÍSTICA

Lil Nas X, Jack Harlow – INDUSTRY BABY

MEJOR COREOGRAFÍA

Doja Cat – Woman

MEJOR EDICIÓN

Rosalía, con Saoko