$!‘Narcos: México’, sus protagonistas nos hablan de la serie

El narcotráfico es un problema latente en nuestro país desde hace ya varias décadas, es por ello, que tanto en la televisión como en el cine podemos encontrar producciones que representan este lado de la historia, nada agradable, pero que se encuentra ahí. Ahora con la guerra del streaming, las plataformas no se han quedado atrás, un claro ejemplo es la serie Narcos: México, que desde su estreno se posicionó entre las más vistas.

¿Cuál fue tu más grande reto al interpretarlo? “Si fue todo un reto, se confía más en el guion y en la intuición de uno como actor, porque, realmente hay muy poca información, aunque se habla mucho del mundo de los narcos y demás, de él en específico hay muy poca información, es un hombre que no aparece mucho, hay muy pocas fotografías, mantenía un perfil bajo, entonces uno se deja llevar por los directores y por el guion”

David Ponce

También tuvimos oportunidad de tener unas declaraciones de los actores David Ponce, Vladimir Rivera y Markin López, sobre su participación en la serie.

¿Qué significa para ti, ser parte de una producción y una historia tan popular como la de Narcos y trabajar para una plataforma como Netflix? “Narcos Mexico ha sido una de mis mejores experiencias en mi carrera, tener la oportunidad de trabajar en el proyecto más importante de Netflix Latinoamérica, es una gran responsabilidad, ya que tu trabajo será visto por millones de personas en todo el mundo, trabajar con actores tan comprometidos con la creación e interpretación de los personajes resulto cómo una master class de actuación y cómo cereza del pastel una grandiosa producción. Narcos fue mi último proyecto antes de que comenzara la pandemia así que la buena experiencia me acompañó durante todo mi encierro”.

En un país en el que sigue habiendo tanta violencia, ¿qué tan importante es la denuncia, hacer memoria y generar conciencia de un problema que no se ha erradicado? “El Narcotrafico se ha convertido ya en parte de nuestra cultura y aveces se nos olvida el cáncer que representa para nuestro país. Narcos Mexico se ha convertido en una denuncia para acercarnos a la historia lo más real posible sin olvidar que estamos creando ficción para un público que tiene ganas no solo de entretenerse si no también de conocer la historia mas de cerca. Y nosotros como actores representando los personajes siempre con respeto hacia el público y nosotros mismos. La libertad de expresión es parte de nuestros derechos como humanos y alzar la voz representa la lucha que se debe tener para hacer un Mexico mejor”, agregó.