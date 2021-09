Nicki Minaj no asistió a la Met Gala; prefiere ‘informarse’ por su cuenta antes de vacunarse

Con un evento de máxima abundancia en medio de una pandemia, el requisito primordial era haberse aplicado la famosa vacuna contra COVID-19 y presentar el comprobante con anticipación.

Para muchas celebridades, este fue el primer detonante para no asistir este año... Quizás el único.

Temprano en la mañana del lunes 13 de septiembre, día del evento, Nicki Minaj anunció que no asistiría, esto por medio de su cuenta de Twitter.

“Quieren que nos vacunemos para asistir al la Met. El día que me vacuna no será por ellos, será cuando sienta que he hecho las investigaciones correspondientes, estoy trabajando en ello. Mientras tanto, cuídense. Usen la mascarilla que rodea toda tu cabeza y no una suelta”, así lo dijo en su cuenta de Twitter.

Esto, conmocionó a los fans, quienes mostraron preocupación por ella, ya que anteriormente informó que tuvo el virus y no pudo cuidar de su bebé recién nacido. Así mismo, afirma que el rapero Drake le comentó que sí se vacunó, y aún así contrajo COVID-19.

El resto del día se lo tomó para responder algunos comentarios e interactuar con sus fans, dejando en claro que sí se vacunaría en algún momento, pero quería asegurarse de que la marca fuera la que considere indicada.

Algunos de sus fans le agradecieron por hablar del tema, pues aunque muchos aseguran estar vacunados, pasaron por un momento de preocupación al recibir el fármaco, afirmando que no sabían si su cuerpo iba a aceptarlo del todo, consternándolos. Y eso, informa Nicki Minaj, es lo que ella teme de la vacuna y las diferentes marcas.