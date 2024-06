‘No agredí a nadie’... Eduardo Yáñez niega las acusaciones de la reportera Paty Cuevas en entrevista

“ Ese es el rollo, porque los titulares de todos los medios de comunicación dicen ‘Eduardo Yáñez agrede a reportera’ y yo no agredí a nadie. Hay muchas tomas, de diferentes ángulos donde me están entrevistando y yo no me veo agrediendo a nadie, al contrario, estoy sonriendo ”, declaró.

“No puedes adelantar ‘Gordo’, que yo le arrebaté nada a nadie hasta antes ver lo que pasó [...] Entonces, cuando me llevaron a la alfombra roja, donde debía ser la entrevista, se armó la empujadera, se armó el merquetengue y yo sentí que alguien me picaba por atrás, cuando yo me giré agarré el teléfono. Hay una toma donde se ve que me pega en la cara el teléfono. Yo acá me están golpeando con el teléfono y yo lo agarré, no se lo quité”, expresó para el programa de Univisión.

“Lo que sí me molesta y estoy defendiendo es que los titulares dicen ‘Eduardo Agredió a Reportera’, yo no agredí a nadie”, agregó el actor, que señaló a los medios de comunicación por darle “mala fama”.

A pesar de que la periodista Maxine Woodside ya había tenido una intervención con el actor, el mismo mantuvo su postura de “defenderse” de la prensa, planteando por primera vez su teoría con respecto al hecho.