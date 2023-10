‘No estás deprimido, estás distraído’... las profundas reflexiones de Facundo Cabral para tu paz interior (videos)

En sus presentaciones, constantemente hacía citas de Whitman, Borges, Atahualpa Yupanqui, Jesús, Teresa de Calcuta y Krishnamurti . Una de sus presentaciones más celebrada, lleva por título: “ No estás deprimido, estás distraído”.

Facundo Cabral no se limitó solo a la música. Su pasión por las letras lo llevó a escribir varios libros que exploraban temas como la espiritualidad, el amor, la vida y la condición humana. Entre sus obras destacadas se encuentran “Paraíso a la deriva”, “Conversaciones con Facundo Cabral”, “Mi Abuela y yo”, “Salmos”, “Borges y yo”, “Ayer soñé que podía y hoy puedo” y “Cuaderno de Facundo”. Estos libros reflejan su profundo pensamiento filosófico y su habilidad para contar historias con maestría.

Desde sus inicios bajo el nombre artístico de Indio Gasparino , logró cautivar al público con su estilo único y sus letras profundas. Sin embargo, fue en 1970 cuando alcanzó la consagración con su canción “No soy de aquí, no soy de allá” , que se convirtió en un éxito nacional e internacional. A partir de entonces, su carrera despegó y se convirtió en un referente de la música popular iberoamericana.

Complementa enfatizando: “No caigas en lo que cayó tu hermano, que sufre por un ser humano cuando en el mundo hay cinco mil seiscientos millones. Además no es tan malo vivir solo: yo la paso bien, decidiendo a cada instante lo que quiero hacer. Y gracias a la soledad, me conozco: algo fundamental para vivir.”

Para rematar, afirma: “Por eso crees que perdiste algo, lo que es imposible, porque todo te fue dado, no hiciste ni un solo pelo de tu cabeza. Por lo tanto, no puedes ser dueño de nada. Además, la vida no te quita cosas, te libera de cosas, te aliviana para que vueles más alto, para que alcances la plenitud”.

LA GENEROSIDAD DE FACUNDO CABRAL

Facundo Cabral era un hombre que compartía su experiencia de vida con las multitudes. Dicha comunión con los demás se caracterizaba por el uso del sarcasmo y un humor inteligente y agudo. Los espectadores disfrutaban y recreaban el sentido de la vida, de una forma auténtica y original.