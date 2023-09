Luisa Galindo enfrenta un reto actoral con un personaje clave en la bioserie de Gloria Trevi

”Estar en un gran proyecto, con una gran producción bajo la dirección de Carla Estrada, que es una jefa y un ejemplo a seguir como muje r, me hace muy feliz”, añadió durante la conversación.

Incluso con toda la información que pude recopilar, nada se compara con el testimonio directo de la persona real, en este caso, Liliana. Valoro enormemente la conversación que tuvimos y la disposición que tuvo para resolver mis dudas sobre cómo planeaba desarrollar el personaje desde el principio. Su voz y su verdad desde un lugar íntimo no tienen comparación.

Afortunadamente, conté con ambas herramientas. Realicé una extensa investigación en mi casa, estudié mucho y consulté múltiples fuentes de información que abarcaban varios años. Además, la producción me proporcionó información adicional, incluso material que no es público, como videos de entrevistas y documentos íntimos que nunca vieron la luz. Trabajar de la mano con Liliana Regueiro también fue de gran ayuda.

¿TUVISTE ALGÚN ENCUENTRO CON GLORIA?

Tuve un agradable encuentro con Gloria, a quien vi desde lejos mientras estábamos grabando en Televisa. Me encontré con ella en el foro de grabación y le dije: “Hola, soy Luisa Galindo y interpreto a Liliana”. No sabía cómo reaccionaría, pero se dio la vuelta, me abrazó y dijo: “¡Ay, sí te pareces un montón”! Nos reímos un poco. Fue un encuentro breve pero muy agradable.

Antes de concluir la charla, Luisa compartió que está por estrenar dos proyectos ya grabados: ‘El Conde’ con Telemundo y que es protagonizada por Fernando Colunga y Ana Brenda Contreras, además de ‘Archivo Muerto’ también para Televisa.

“Público hermoso de Saltillo, y los invito a que no se pierdan esta maravillosa serie que está disponible en VIX y en Las Estrellas y los invito que me sigan en mis redes sociales”, concluyó la actriz mexicana.