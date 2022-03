‘No sabía si iba a poder lograrlo’, Will Smith celebra su primer Oscar a Mejor Actor por ‘King Richard’

-¿Y tu padre no era así?- “Mi padre era un león, sí, pero a veces también me mordía (risas). Esa es la gran diferencia que yo noté, porque Venus no tenía miedo. El padre es un león que jamás la hubiese herido. Y te juro que aquella entrevista cambió por completo mi forma de ser como padre. Y por eso, siempre quise mostrar la historia de un un padre que protege tanto a la familia”.

Esa fue tal vez la mayor influencia que pudo haber tenido Will Smith justo antes de ganar el Oscar, cuando en plena ceremonia se levantó para subir a pegarle a Chris Rock, en vivo, delante de cámaras. Muchos creyeron que todo había estado preparado, pero los insultos de Smith tuvieron que ser censurados por televisión cuando dos veces gritó: Quita de tu boca el nombre de mi esposa. La asombrosa reacción sucedió cuando Rock se burló de la cabeza afeitada de la esposa de Smith, Jada Pinkett Smith, al comparar un parecido con Demi Moore y el personaje de “G.I Jane”. La gran diferencia es que Demi lo había hecho solo por la ficción de un personaje, pero Jada sufre de una alopecia por la que está perdiendo el cabello, sin poder evitarlo.

Lo que muy pocos saben es que tampoco es la primera vez que Chris Rock se había burlado de Jada. En el año 2016, ella había impulsado con Spike Lee el movimiento #OscarTooWhite en un año en que la Academia no había nominado un solo actor afroamericano, generando un hecho histórico que incluso influenció en la búsqueda por una mayor diversidad entre los miembros de la Academia, la ceremonia y también el cine. Pero en aquel entonces Chris Rock, en su monólogo de presentación del Oscar bromeó diciendo: Que alguien como Jada quiera boicotear y no quiera venir al Oscar es como si yo me negara a meterme en la ropa interior de Rihanna. Ninguno de los dos estamos invitados. Will Smith no se había olvidado, para nada. El mismísimo Will admite que actuó mal, en la realidad, al pedir disculpas públicamente. Pero ya nadie puede quitarle el triunfo del Oscar al Mejor Actor del Año.

-¿Al leer el guion de la historia, te diste cuenta que podía llegar a tener el estilo del Oscar con que te habían nominado en ‘Ali’ y ‘The Pursuit of Happiness’?- “Y... es interesante porque en el guion estaba todo lo que a mí me encanta, desde el corazón del personaje, el respeto mutuo en la familia y entre Serena y Venus, pero también la forma en que él las entrenaba. Es todo muy intenso, me emocionó por completo ver también a las hermanas como si fueran imanes que se unían inmediatamente cada vez que las cámaras se apagaban”.