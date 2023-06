¡No se vale ir al baño! Aconsejan fans de Taylor Swift ‘no hacer pipí’ en lo que dura el show de 3 horas

“N o vayas al baño o ve en la era que menos te guste, no vale la pena perder el lugar” se puede leer en unos de los comentarios recabados en Twitter.

La primera de ellas y más popular es no asistir al sanitario , seguida de una ola de peticiones que han sido recabados por otros fans.

Y es que, aunque cada experiencia personal es única, algunos fanáticos de Taylor Swift que ya lograron ver ‘ The Eras Tour’ en EU o algunos videos en redes sociales hacen hincapié en las decisiones a la hora de estar en el concierto.

LA SOLUCIÓN... ¿PAÑALES?

Si algo identifica a los fanáticos de Tay Tay es que sus fans son bien intensos, y muchos hicieron mucho para conseguir los pases para alguno de sus 4 conciertos en México.

Y es que conociendo lo decididas que son sus fanáticas una de ellas precisamente advirtió y aconsejó desde Tik Tok a que quien asista al momento del concierto use un pañal de adulto para no perder ni un detalle del show que celebra la carrera musical de Swfit.

“Con la cantidad de estrés y tiempo que me tomó conseguir entradas para Taylor Swift, compraré un pañal para adultos para no perderme ni un minuto”, expuso una usuaria en TikTok identificada como”, compartió la usuaria.