“Nos abofeteó a todos”; madre de Chris Rock habla sobre el golpe de Will Smith

Rose mencionó que su hijo no sucumbió en las provocaciones de Smith, ya que consideró que las consecuencias pudieron haber sido catastróficas.

La madre del cómico mostró su malestar por lo sucedido: “Le dije a alguien que, cuando Will abofeteó a Chris, nos abofeteó a todos pero especialmente a mí. Cuando haces daño a mi hijo, me haces daño a mí. No tengo ni idea de qué decir a eso salvo ‘¿en qué demonios pensabas? Porque solo fue una bofetada, pero podían haber pasado muchas cosas. Chris podría haberse caído. Podría haber terminado todo con gente esposada. No lo sabes. Reaccionaste a una mirada de tu mujer, y subiste, y le alegraste el día porque se quedó boquiabierta de risa cuando pasó”, continuaba de forma dura Rose Rock explicando que la situación podría haber sido peor.