El 8 de marzo pasado la ex Timbiriche , Sasha Sokol , señaló al productor Luis de Llano por abusar de ella desde los 14 años hasta el final de su ‘relación’ cuando este tenía 39 años.

A pesar de que pocos días después el productor negó cualquier posible delito, a un mes de la denuncia, Sasha rompió el silencio.

“Hace un mes puse la demanda. No he hablado del tema porque es lo que mis abogados me recomendaron, pero (ya lo hice) totalmente. Ya está en los tribunales desde hace un mes o un poco más (...) Ya está ratificada, ya está notificado (Luis de Llano), ya todo” comentó.

La cantante puntualizó que la demanda procedería, pues no está dispuesta a permitir que se ponga en entredicho sus declaraciones, por lo que también pide a sus compañeros de banda ‘no tocar el tema’ en la bioserie que estaría en planes, pues la trama se centraría sobre la niñez y adolescencia de los integrantes.