Lady Gaga habría grabado con Tim Burton en Xochimilco y planea gira por México... según rumores

El 9 de julio, la artista compartió en Instagram una serie de imágenes promocionando “The Mayhem Ball” , la gira mundial que recorrerá varios continentes entre 2025 y 2026. Aunque hasta el momento México no aparece en la lista oficial de fechas , publicaciones especializadas en X (antes Twitter) insisten en que habría un anuncio inminente para la capital mexicana. Incluso se afirma que se trataría de un par de fechas a concretarse en 2026.

Los rumores se fortalecen por lo ocurrido hace solo unas semanas, cuando Lady Gaga habría grabado un proyecto secreto en la Ciudad de México bajo la dirección de Tim Burton. En redes sociales se viralizaron videos de operativos de seguridad en la Isla de las Muñecas, en Xochimilco, donde algunos testigos aseguran haber escuchado la voz de Gaga interpretando un tema inédito. También trascendió que Andrés Arochi, director de fotografía reconocido por su trabajo en cintas de terror como “Longlegs”, habría formado parte del equipo.

Las teorías sobre el misterioso rodaje no paran de multiplicarse. Algunos fans creen que podría tratarse del videoclip de “Garden of Eden” o “How Bad”, canciones de su más reciente álbum que aún no tienen video oficial.

Sin embargo, la música filtrada en los clips no coincide con estos temas. Esto ha desatado una hipótesis todavía más intrigante: que Gaga esté filmando una participación especial para la segunda temporada de “Merlina” (Wednesday), dirigida por Tim Burton, lo que haría encajar perfectamente la elección de la Isla de las Muñecas.