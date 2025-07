Exponen supuesta infidelidad del esposo de Maribel Guardia con una de sus alumnas

TE PUEDE INTERESAR: ¡Atención belibers! Anuncia Justin Bieber nueva era musical con fotografías de él, Hailey y su bebé

Ahora, Gustavo Adolfo Infante, en el programa “Sale el Sol”, dio más detalles al respecto. Según el comunicador, Marco Chacón habría sostenido una relación sentimental con una alumna, lo que derivó en su salida de la universidad donde impartía clases.

“Me enteré que Marco Chacón ya no trabaja en la universidad donde era catedrático, ya no está. Según me dijeron que era porque había tenido una relación con una alumna”, expresó Infante durante la emisión. También subrayó que la institución educativa habría tomado cartas en el asunto: “La universidad tomó la decisión de separarlo”.

Aunque el conductor no precisó si existe una investigación formal o si el tema quedó solo en rumores, sus palabras coincidieron con los señalamientos previos de Imelda Garza Tuñón. En su momento, la también cantante sostuvo que las acciones de Chacón eran conocidas en su entorno, sin ofrecer pruebas públicas.

Por su parte, Maribel Guardia se ha mantenido firme al lado de su esposo. En una conferencia de prensa realizada meses atrás, cuando fue cuestionada sobre estas versiones, la actriz aseguró que no tenía conocimiento de ninguna infidelidad: “Mi marido nunca me ha engañado, o por lo menos yo no me he enterado”.

Sin embargo, los problemas legales en torno a la custodia de José Julián abrieron un nuevo frente. Saddam Castillejos, quien fungía como abogado de Maribel y Marco, apareció en diversos espacios mediáticos asegurando que la custodia otorgada a Imelda Garza Tuñón no era definitiva, presentándose como representante de la pareja. Esto detonó el enojo de Maribel, quien el 9 de julio emitió un comunicado en sus redes sociales aclarando su postura. “Ni mi esposo, ni yo autorizamos a esta persona para hablar en nuestro nombre [...] sus declaraciones no representan nuestra postura”, escribió contundente.

Posteriormente, el periodista Javier Ceriani informó que la pareja habría decidido despedir a Castillejos por considerar que actuó con imprudencia al hablar sin su aval. Ante estos señalamientos, el abogado respondió a través de un video en YouTube: “Sin problema, que sigan su camino... todo lo que dije es verdad, hay datos públicos que pueden consultar en los expedientes”.

El matrimonio, pese a los rumores, continúa unido y sin mostrar fracturas públicamente. Mientras tanto, los señalamientos de Infante reavivan un asunto que parecía haber quedado atrás.