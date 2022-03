Avanza el #MeToo mexicano, otro cantante acusa al productor Antonio Berumen de acoso e intento de abuso sexual

El tabasqueño que se encuentra de estreno con el sencillo “Quédate conmigo” del compositor Carlos Macías, reveló este viernes en entrevista con el programa “Chisme No Like”, la pesadilla que vivió a su lado. Falcón aseguró que fue una ‘experiencia terrible’ porque era muy chavo y ‘con mucha hambre de triunfar’, por lo que acudió a un casting para entrar al grupo juvenil, en donde vio que Toño Berumen tenía fotos con el Papa, por lo que le generó confianza.

TE PUEDE INTERESAR: ¿Mamá de Luis de Llano Macedo lo sabía?: ‘El Diván del Talento’, la técnica para ‘ayudar’ a las actrices

“Después me di cuenta de que no era eso, que no era todo color de rosa. Fue una experiencia muy fuerte con su carácter, con su forma de ser”, comentó el cantante. “¿Te acosó?”, le preguntó Ceriani, a lo que Falcón respondió “sí, muchas veces”. El cantante reveló que un día el productor lo metió a su recámara donde intentó abusar de él y como vio que no se dejó lo empezó a tratar mal.