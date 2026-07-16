Pati Chapoy se pronuncia sobre el bienestar animal en televisión nacional; TV Azteca reafirma su compromiso tras polémica

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    Pati Chapoy se pronuncia sobre el bienestar animal en televisión nacional; TV Azteca reafirma su compromiso tras polémica
    El mensaje surge luego de la controversia generada por comentarios de Pedro Sola y anuncia nuevas acciones de sensibilización y colaboración con fundaciones dedicadas al rescate de animales. FOTO: ESPECIAL

Pati Chapoy y el equipo de Ventaneando dieron lectura a un comunicado de TV Azteca para reiterar el compromiso con la protección y el bienestar animal.

La conductora Pati Chapoy aprovechó la transmisión de Ventaneando para presentar un comunicado oficial de TV Azteca en el que la televisora reiteró su postura a favor del bienestar animal y el respeto hacia todos los seres vivos.

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Durante la emisión, Chapoy estuvo acompañada por los demás integrantes del programa, quienes respaldaron el mensaje institucional y destacaron las acciones que la empresa ha realizado en apoyo de organizaciones dedicadas a la protección de los animales.

El pronunciamiento ocurre después de la polémica generada por declaraciones realizadas por el conductor Pedro Sola, las cuales provocaron diversas reacciones entre la audiencia y llevaron tanto al presentador como a la empresa a ofrecer disculpas públicas.

TV Azteca reafirma sus valores institucionales

En el documento, titulado “Aliados de los animales: nuestro compromiso permanente”, TV Azteca señaló que la protección animal forma parte de sus principios y aseguró que, desde hace años, ha impulsado espacios para visibilizar temas relacionados con el maltrato, el abandono y la explotación de animales.

Asimismo, la empresa indicó que las expresiones recientes que originaron la controversia no representan los valores que promueve como organización.

El comunicado también informó que se implementará un programa de sensibilización y educación sobre bienestar animal dirigido al personal corporativo y a los equipos de producción, con el objetivo de fortalecer la cultura de respeto hacia los animales.

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En el documento, titulado “Aliados de los animales: nuestro compromiso permanente”. FOTO: ESPECIAL

Conductores destacan colaboración con fundaciones

Tras la lectura del comunicado, las conductoras Rosario Murrieta y Mónica Castañeda compartieron algunas de las acciones que actualmente desarrolla la televisora en favor del bienestar animal.

Murrieta recordó que diversos espacios de TV Azteca han colaborado desde hace tiempo con fundaciones dedicadas al rescate y cuidado de animales.

Por su parte, Mónica Castañeda confirmó que existe una alianza con la Fundación Yaakunah, organización especializada en el rescate, rehabilitación y entrenamiento de animales que posteriormente participan en terapias asistidas para personas con discapacidad o que requieren atención especializada.

Entre los servicios que ofrece esta fundación destacan la equinoterapia, caninoterapia y asinoterapia, todas realizadas bajo la supervisión de personal capacitado tanto para el cuidado de los animales como de los pacientes.

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Sin información sobre posibles sanciones

Hasta el momento, TV Azteca no ha informado si habrá medidas adicionales relacionadas con la participación de Pedro Sola en Ventaneando. El comunicado institucional se centró en reiterar el compromiso de la empresa con la protección animal, ofrecer una disculpa por las declaraciones que generaron la controversia y anunciar nuevas acciones de sensibilización.

Mientras tanto, el posicionamiento de la televisora busca reforzar su respaldo a las organizaciones dedicadas al bienestar animal y destacar la importancia de mantener congruencia entre los valores institucionales y los mensajes que se transmiten al público.

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Rebeca Gallardo

Rebeca Gallardo

Editora de Breaking News. Apasionada creadora de contenido digital y su posicionamiento a través de SEO.

Con más de 5 años de experiencia haciendo comunicación en temas de política, finanzas personales, economía, estilo de vida y contenido de utilidad.

Egresada de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM.

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