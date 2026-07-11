Pedro Sola y Pati Chapoy son denunciados ante la Fiscalía por presunta apología del maltrato animal

La polémica en torno a los comentarios emitidos en el programa de espectáculos Ventaneando ha escalado al terreno legal. La organización civil Va por sus derechos presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) en contra del conductor Pedro Sola, la titular del espacio Pati Chapoy, y otros colaboradores de la emisión. De acuerdo con la organización, el recurso legal fue promovido tras considerar que las declaraciones realizadas por los presentadores durante la transmisión del pasado 6 de julio podrían constituir hechos delictivos relacionados con la presunta apología del maltrato animal. En sus publicaciones, el colectivo señaló que actúa de manera apartidista y sostuvo que “el desconocimiento de la ley no exime de responsabilidad”, al explicar las razones por las que decidió acudir ante las autoridades ministeriales.

LOS COMENTARIOS QUE ORIGINARON LA POLÉMICA La controversia comenzó durante una conversación en Ventaneando relacionada con los establecimientos pet-friendly y la presencia de perros en restaurantes, centros comerciales y otros espacios públicos. Durante la emisión, Pedro Sola manifestó su desacuerdo con la presencia de mascotas en ese tipo de lugares y afirmó que le daban “ganas de aventarles una carne envenenada” a los perros que encontraba en dichos espacios. Posteriormente, el conductor elevó el tono de sus declaraciones al señalar que las personas que trasladan a sus mascotas en carriolas le daban “ganas de darles un balazo”. Las expresiones generaron una amplia reacción en redes sociales, donde usuarios cuestionaron el contenido de los comentarios. Durante la conversación televisiva, la conductora Mónica Castañeda rechazó públicamente la idea de envenenar animales, mientras que Pati Chapoy respaldó parte de la discusión y también fue objeto de críticas tras sugerir que algunos propietarios de mascotas requerían atención psiquiátrica.

PEDRO SOLA OFRECIÓ UNA DISCULPA PÚBLICA Días después de la polémica, Pedro Sola emitió una disculpa pública durante el mismo programa. El conductor reconoció que sus expresiones fueron desafortunadas, aceptó haber actuado con “falta de empatía” y aseguró que buscará informarse más sobre temas relacionados con el bienestar animal. Hasta el momento, TV Azteca no ha informado sobre alguna medida interna o sanción contra el conductor. Asimismo, la televisora no ha confirmado versiones difundidas en redes sociales respecto a una posible salida de Pedro Sola del programa Ventaneando. ORGANIZACIÓN FORMALIZA DENUNCIA PENAL La organización Va por sus derechos confirmó que presentó una denuncia penal contra los conductores que participaron en la conversación. En los mensajes difundidos en redes sociales, el colectivo indicó que el recurso fue promovido por “hechos constitutivos de probables delitos” derivados de comentarios realizados en un medio de comunicación de alcance nacional. La asociación también respondió a usuarios que cuestionaron sus motivaciones y reiteró que se trata de una organización apartidista dedicada a promover acciones relacionadas con la protección y bienestar animal. Entre las acciones impulsadas previamente por el colectivo figura la promoción de medidas para la protección de animales en el Mercado de Sonora, en la Ciudad de México. PAOT CONDENA LAS DECLARACIONES Tras la difusión del caso, la Procuraduría Ambiental y del Ordenamiento Territorial (PAOT) de la Ciudad de México emitió un posicionamiento oficial en el que condenó los comentarios realizados durante el programa. La dependencia señaló que ese tipo de expresiones pueden “propiciar y normalizar actos de violencia y maltrato animal”, conductas que se encuentran prohibidas y sancionadas por la legislación vigente. Asimismo, recordó que la legislación mexicana reconoce a los animales como seres sintientes e hizo un llamado a los medios de comunicación y a las figuras públicas para ejercer su influencia con responsabilidad social. La PAOT también presentó datos sobre el comportamiento de las denuncias por maltrato animal en la capital del país. De acuerdo con la dependencia, los reportes pasaron de mil 868 casos en 2019 a 3 mil 868 denuncias en 2025. Además, citó información del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, según la cual siete de cada diez animales de compañía en México han sufrido algún tipo de maltrato.

NO HAY INVESTIGACIÓN CONFIRMADA HASTA EL MOMENTO Hasta ahora, las autoridades no han informado de manera oficial sobre la apertura de una carpeta de investigación derivada de la denuncia presentada por la organización. Tampoco existe información oficial que establezca responsabilidades penales contra Pedro Sola, Pati Chapoy o algún otro integrante del programa. En el ámbito legislativo, la diputada de Morena Margarita Corro Mendoza solicitó analizar la posible aplicación del artículo 208 del Código Penal y señaló que una disculpa pública no necesariamente extingue eventuales responsabilidades legales. Mientras tanto, el caso permanece en espera de las determinaciones que adopten las autoridades ministeriales respecto a la denuncia presentada por la organización civil.