Marcas retiran publicidad de Ventaneando tras polémicos comentarios de Pedro Sola

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    Marcas retiran publicidad de Ventaneando tras polémicos comentarios de Pedro Sola
    Razones. Mondelez International informó que sus marcas retirarán su publicidad de Ventaneando al considerar que las declaraciones emitidas en el programa no representan sus valores. FOTO: ESPECIAL/ ARCHIVO

Panditas, Clorets, Halls y Trident anunciaron que dejarán de pautar en el programa de TV Azteca al deslindarse de las declaraciones del conductor sobre los perros

Definitivamente, Pedro Sola no imaginó que las consecuencias de sus comentarios sobre los perros alcanzarían tal magnitud. Todo apuntaba a que, con el paso de los días, la polémica disminuiría; sin embargo, ocurrió todo lo contrario. La noche de este martes, las primeras marcas abandonaron el barco y decidieron dejar de anunciarse en Ventaneando, deslindándose así de la postura expresada por sus conductores.

Se trata de Panditas, Clorets, Halls y Trident, marcas pertenecientes a la empresa multinacional Mondelez International, las cuales difundieron un comunicado a través de Instagram para fijar su postura y deslindarse de las opiniones expresadas durante la emisión, al considerar que incitan al maltrato animal.

“Los momentos de alegría y conexión que buscamos generar con Clorets deben construirse siempre sobre el respeto y la empatía. Reprobamos cualquier forma de violencia, maltrato o crueldad hacia los animales. Las mascotas son parte de la familia para millones de mexicanos y merecen ser tratadas con dignidad y respeto”, señaló la empresa en sus redes sociales.

¿QUÉ PASÓ CON VENTANEANDO?

En el mismo mensaje, la compañía dejó claro que las declaraciones del conductor no representan los valores de sus marcas.

”Las declaraciones recientes emitidas en televisión son responsabilidad exclusiva de quien las expresó y no reflejan, bajo ninguna circunstancia, los valores ni principios de nuestra marca. Por ello, nos deslindamos de dichas opiniones y hemos tomado la decisión de retirar nuestra pauta publicitaria del programa en cuestión. Mantenemos firme nuestro compromiso con el bienestar, la inclusión y la responsabilidad en cada una de nuestras acciones”, indicó.

De acuerdo con información de medios nacionales, la marca Hellmann’s también se sumó a la ola de posicionamientos tras las palabras de Sola, al publicar una imagen de la botarga de la mayonesa junto a lo que parecen ser las patas de un perrito.

Aquí amamos y respetamos a los lomitos”, se puede leer en el mensaje que la empresa de mayonesa lanzó de forma indirecta, en alusión al error que Sola cometió hace años.

LA ‘DISCULPA’ RESULTÓ PEOR

La decisión se da después de que Pedro Sola generó controversia por expresar que, en ocasiones, le daban ganas de poner comida envenenada a los perros que se encontraban en restaurantes o espacios públicos.

El conductor, de 79 años, reconoció que se equivocó y leyó una disculpa desde su teléfono. Al referirse a esos comentarios, aseguró que habló sin pensar.

https://vanguardia.com.mx/show/de-monterrey-para-mexico-bely-beto-estrenaran-programa-en-canal-5-de-televisa-JE22155628

Pese a la disculpa, la polémica continúa. Periodistas como Mitch Ruvalcaba y Ana María Alvarado han especulado sobre la presunta salida de Pedro Sola de TV Azteca a finales de este año, debido a que su contrato no sería renovado por las consecuencias comerciales derivadas de sus declaraciones. (Con información de El Universal).

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Israel García

Israel García

Laboró como reportero de deportes en prensa escrita, reportero de temas locales y conductor de noticiarios de televisión. Además, como locutor y productor de radio. Egresado de la Licenciatura en Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila.

También fue editor de periódico impreso en temas nacionales e internacionales. Formó parte de Mesa Central de esta casa editorial, con experiencia en breaking news, redes sociales, entrevistas y síntesis de información.

Actualmente lidera el equipo de VMás de VANGUARDIA MX.

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