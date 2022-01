Paul Stanley, Meat Loaf y Neil Young

El pasado jueves 20 de enero fue de fiesta para el vocalista líder de la legendaria banda de rock KISS, Paul Stanley, ya que llegó a los 70 años de vida.

Nacido bajo el nombre de Stanley Eisen el 20 de enero de 1952 en el área de Queens, de la ciudad de Nueva York, Stanley se interesó en la música a muy temprana edad para ya entrado en la adolescencia estar listo tanto para tocar la guitarra como para escribir sus propias canciones. Fue al momento en que se encontró con el también músico Gene Simmons que probaron suerte creando diversas agrupaciones, entre ellas una llamada “Wicked Lester” pero sin que cuajara ninguno de ellos. Cuando le dieron la vuelta a como “un grupo de verdad” debía de verse y sonar que contrataron a otros dos músicos llamados Ace Frehley y Peter Criss y el resto es historia.

Con Paul cantando, Gene en el bajo, Ace en la guitarra y Peter en la batería, después de un mediano éxito con sus tres primeras producciones discográficas “Kiss”, “Hotter than Hell” y “Dressed to Kill” se decidieron por grabar un álbum doble en vivo titulado simplemente “Kiss: Alive” que resultó un éxito fenomenal convirtiendo a KISS en uno de los grupos de rock màs exitosos de la escena norteamericana entre 1975 con cada disco que lanzaban alcanzando el platino y abarrotando estadios cuyas entradas se agotaban. A partir de entonces pasaron de ser criticados por entrarle al sonido disco con temas como “I was made for loving you”; hacer rotación de músicos y quitarse y ponerse el maquillaje, siguen activos y aún sin planes de parar.

El músico cuya vida tristemente llegó a un alto el mismo jueves 20 de enero fue Meat Loaf, fallecido a los 74 años de edad en la ciudad de Nashville, Tennessee, por complicaciones del COVID-19 luego de haber sido uno de los varios ciudadanos norteamericanos conocidos como “antivacunas” por estar en contra de su aplicación. Con todo, al darse a conocer su deceso desde las primeras horas del pasado viernes 21 no cesaron de darse las condolencias de compañeros músicos como Cher, con quien grabó el éxito “Dead Ringer for Love”, o actores como la también ganadora del Oscar y como Cher “Bruja de Eastwick”, Susan Sarandon, quien actuó junto al músico en la cinta musical de culto “El Show de Terror de Rocky”, de 1975, entre otros más.

Meat Loaf alcanzó su mayor éxito como músico y cantante gracias a su álbum de 1977 “Bat Out of Hell” que tras su salida en octubre de aquel año llegó a vender aproximadamente 43 millones de copias alrededor del mundo (15 millones de ellas en Estados Unidos), convirtiéndolo en uno de los álbumes más vendidos de todos los tiempos, y tuvo un “segundo aire” en los años 90 gracias a su tema ganador del Grammy a la Mejor Interpretación Vocal Rock de 1993 “I´d Do Anything For Love (“But I Won´t Do That”), sencillo del “Bat Out of Hell II: Back to Hell”. Descanse en paz.

Para terminar, y siguiendo con la cuestión de los contagios de COVID-19 y las vacunas, al tiempo que se supo que el no menos legendario cantante de rock Elton Rock tuvo que cancelar un par de conciertos en Texas por haberse contagiado del virus, el canadiense Neil Young se retiró de Spotify luego de lanzar un ultimátum a la plataforma musical para que retirara el material del podcaster Joe Rogan, quien ha sido criticado por propagar desinformación sobre e COVID. Así las cosas.

