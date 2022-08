Peter Jackson consideró la hipnosis para olvidarse de todo ‘El señor de los anillos’

Peter Jackson consideró hacer todo lo posible para olvidar todo sobre “El Señor de los Anillos”.

El director le dijo a The Hollywood Reporter que “consideró seriamente” usar la hipnosis para olvidar todo su trabajo en la serie de películas.

Pero su razonamiento detrás de querer borrar sus recuerdos no se debió a ninguna mala experiencia, simplemente quería experimentar las películas como un fanático habitual.

“Cuando hicimos las películas de ‘El Señor de los Anillos’, siempre sentí que era la persona desafortunada que nunca llegó a ver una película inesperada”, dijo Jackson, de 60 años. “Para cuando hubo proyección, estuve inmerso en ella durante cinco o seis años. Fue una gran pérdida para mí no poder verlos como todos los demás”.

“De hecho, consideré seriamente ir a un tipo de hipnoterapia para que me hipnotizara y me hiciera olvidar las películas y el trabajo que había hecho durante los últimos seis o siete años para poder sentarme y disfrutarlas”, continuó.

Si bien Jackson no siguió con la hipnosis, habló con el mentalista británico Derren Brown, quien pensó que podía hacer desaparecer los recuerdos.

Sin embargo, dado todo el tiempo y el esfuerzo que Jackson puso en las minucias de la franquicia, parece poco probable que alguna vez pueda ver sus películas como espectador por primera vez.

Jackson agregó que podrá disfrutar de la nueva serie de Amazon , “ El señor de los anillos: Los anillos del poder “, como fanático, considerando que no tiene conexión.

El director señaló que Amazon inicialmente le había pedido que participara y se ofreció a enviarle guiones, pero nunca le dieron seguimiento.

“The Rings of Power” tendrá lugar 1000 años antes de los eventos de “The Lord of The Rings”. El programa se estrena en Prime Video el 2 de septiembre.