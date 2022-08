Pierde Olivia Newton John la batalla contra el cáncer; muere la legendaria estrella que se consolidó con ‘Vaselina’

Saltillo. - Una de las figuras más respetadas y amadas desde finales de los 70´s es Olivia Newton John quien falleció la mañana de este lunes dejando un legado en la industria y en el recuerdo de ser una de las protagonistas del filme musical ‘Vaselina’.

Más allá de su actuación que enamoró millones a nivel mundial Newton conquistó más con su carrera musical y su carisma el cuál era único según relatan sus propios compañeros de set y musicales.

Entre 1973 y 1983, Newton-John era una de las artistas más populares del mundo. Tuvo 14 sencillos entre las 10 canciones más populares en Estados Unidos, ganó cuatro premios Grammy, protagonizó “Grease” con John Travolta y ‘Xanadu’ con Gene Kelly. La canción de su famoso baile con Travolta, ‘You’re the One That I Want’, fue una de las más importantes de la era y ha vendido más de 15 millones de copias.