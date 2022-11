Franco Escamilla sobre el chiste que Platanito hizo sobre Debanhi. Y yo aquí me pregunto si estas personas no comprenden que los discursos que normalizan alientan a personas a hacer cosas con la idea de que se saldrán con la suya, no solo alientan a lo que Franco menciona + pic.twitter.com/eUDeTSVb0o

FRANCO ESCAMILLA SALE EN DEFENSA DE ‘PLATANITO’

El comediante mexicano Franco Escamilla salió en defensa de “Platanito” en el programa “La mesa reñoña”: “Es mucho más fácil echarle la culpa a un comediante, porque hay gente muy pen..., perdónenme que se los diga así, que de corazón cree que por hacer un chiste de esos alguien va a decir, ‘sí es cierto, voy a ir a golpear o matar a una mujer’. No señores, la gente que violenta mujeres son imbéciles que algún daño tienen a nivel cerebral, que no podemos entender y van a hacer sus pen... existan o no esos chistes”, señaló.

Asimismo, se mostró en contra de quienes cancelan a los comediantes por hacer chistes sobre el tema: “No necesitas ni de leyes, ni de religión, para saber que matar a alguien está mal. O sea, es algo básico. La vida, dice la ley, es un bien intrínsecamente válido, pero a mí si me ca... que a partir de ahí, se suelte a ‘¡no, es que deben de quitar a todos los comediantes!”, dijo.

Franco Escamilla apuntó que el chiste pudo ser ofensivo, pero el trabajo de un comediante no incita a realizar feminicidios: “Es un chiste. Que no te gustó, que fue de mal gusto, que es ofensivo para los familiares de la muchacha, claro que es ofensivo para los familiares, a mí no me haría ni pu... gracia, pero no podemos decir, ‘nadie va a hacer chistes de nada porque luego vaya a ser que eso provoque que pasen esas cosas’”.