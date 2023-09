Pone voz el rapero saltillense Lexx SB a comercial de ‘Converse’ de ‘Día de Muertos’ dirigido por Pedro Torres

Este proyecto que llegó en este momento de mi carrera es muy satisfactorio porque me hace ver que la narrativa cinematográfica y el mundo de contenidos de hoy no se hacen sino tienes un gran equipo. Soy muy afortunado de que Curiosity y, ampliándolo a gente de mi ciudad natal, mi amado Saltillo, formen parte de este proyecto.

“El año pasado, me dijo que me estuvo buscando para hacer la canción de Converse, y fue hasta este año que se concretó la colaboración” , recordó el joven.

“Creo que tuve que tener mucha paciencia y también adaptarme a una letra que no era de mi estilo. Pero el hecho de que una letra ya estuviera escrita y lograr que sonara como a mí me gusta fue el reto”, expresó.

SONIDO MUY DEL NORTE... Y URBANO

El periodista y guionista Humberto Vázquez, originario de Monclova y que radicó muchos años en Saltillo, también formó parte de este video que hoy celebra una tradición mexicana pero con un nuevo elemento: los tenis Converse.

“Si alguien me hubiera dicho que iba a escribir la letra de una canción para una campaña de Converse, no me lo hubiera creído. Yo estudié Letras Españolas y me dedico al periodismo y escribo literatura testimonial, pero cuando mi jefe, el productor Pedro Torres, me propuso el reto, le dije que jamás había escrito una canción y me respondió con una frase que jamás se me va a olvidar: ‘Claro que vas a poder, tú naciste con la pluma en la mano’”, recordó Humberto desde una charla remota.

“Con esas palabras, no tenía cómo negarme, pero estaba nervioso porque no conocía el nivel de exigencia de Pedro en cualquier proyecto que involucrara su nombre. Así que me propuse hacerla como una especie de calaquita del Día de Muertos y también con la métrica y el sentimiento de un corrido norteño”, describió el también periodista.