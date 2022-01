¡Por la energía de la mujer! Britney Spears se desnuda en Instagram

El pasado jueves, la intérprete de “Toxic” encendió las redes sociales al compartir dos fotografías donde se le observa completamente desnuda, cubriendo solamente algunas partes con un emoji de corazón y otro de flor para evitar la censura de la popular red social.

En la publicación, la cual ya suma más de 2 millones de Me Gusta, la cantante escribió: “La energía libre de la mujer nunca se ha sentido mejor”, haciendo referencia a su reciente libertad, luego de estar bajo la tutela de su padre durante 13 años. Recordemos que en junio de 2021, denunció los maltratos y privaciones a los que su padre la sometía. Decisiones tan personales como tener un hijo, casarse o tener algún control sobre su dinero eran acciones que no estaban a su alcance. “Tengo un DIU en mi cuerpo en este momento que no me deja tener un bebé, y mis cuidadores no me dejan ir al médico para que me lo saque... quiero poder casarme y tener un bebé”, dijo en ese momento.

Desde entonces la ‘Princesa del Pop’ ha compartido junto con sus 38 millones de seguidores en Instagram videos y fotografías, donde se le ve feliz y disfrutando de su libertad, ya sea saliendo a cenar a algún restaurante, cantando sus famosas canciones y compartiendo momentos de su vida diaria junto a su pareja.

Esta no es la primera vez que Britney Spears hace este tipo de publicaciones, a finales de septiembre celebró que había conseguido su libertad con una serie de desnudos, también en Instagram.