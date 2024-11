¿Por qué hicieron enojar a Christian Nodal? Insiste en que ‘nunca fui infiel, nunca hubo una tercera persona’

El tiempo pasa y el rompimiento sorpresivo y la boda “casi” a escondidas que involucró a Cazzu, Christian Nodal y Ángela Aguilar no deja de estar vigente entre el público y en redes sociales. Y tal parece que la última tanda declaraciones reavivó el rechazo en contra de la hija de Pepe Aguilar por lo que el cantante grupero salió a defender no sólo su relación sino a su ahora esposa.

Me parece increíble que este hijo de puta de nodal sea tan descarado en enojarse porque cazzu hablo por primera vez del tema , para la otra que que le cierre la boca a su zorra para que no ande hablando por cazzu , que rabia weon , como odio a este hijo de puta pic.twitter.com/ps4y9dU2rN

¿QUÉ DIJO CHRISTIAN NODAL DE ÁNGELA AGUILAR?

El yerno de Pepe Aguilar también se dijo sorprendido por las confesiones de la madre de su hija Inti, de quien dijo, se separó por no sentirse feliz.

“Para alguien que no se siente feliz y está en un lugar donde no está feliz el irse no está mal. Yo no creo en nada de eso. Siempre fue bien correspondida. Siempre ha sido bien correspondida. Las cosas se salieron de contexto, cada quien tiene que hablar lo que le corresponde y la gente tiene que hablar sus versiones. Me da mucha tristeza y coraje pero así toca”.

A pesar del escándalo que ha generado el romance de Ángela y Nodal, él se mantuvo firme en cuestión de estar al tanto de su hija con Cazzu. “Ni Inti está sola, ni jamás va a estarlo. Quien esté libre de pecado que tire la primera piedra. No voy a volver a hablar más del tema pero jamás le fui infiel a Julieta. Tengo los mensajes de que estaba saliendo con Ángela. Mi conciencia está tranquila”.