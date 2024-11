VIDEO: “Se dijo que no se rompió un corazón, pero eso es mentira”: Cazzu habla sobre el dolor de su ruptura con Nodal

En una reciente entrevista, Cazzu se sinceró sobre las emociones que acompañaron su separación de Christian Nodal, en un contexto lleno de rumores y especulaciones. La cantante argentina, conocida por su estilo auténtico y su poderosa voz, decidió hablar abiertamente sobre el dolor que ha sentido tras la ruptura y desmentir la idea de que su corazón no fue afectado.

TE PUEDE INTERESAR: Violeta Isfel rompe el silencio: “Mis padres deberían estar en la cárcel”

“Se dijo que no se rompió un corazón, pero eso es mentira; a mí se me rompió más que eso”, declaró Cazzu, dejando claro que la separación no fue solo un tema superficial. Sus palabras reflejan la complejidad de las emociones que se viven al cerrar un capítulo significativo de la vida, especialmente cuando las circunstancias están acompañadas de un alto perfil mediático.