David Zepeda siempre ha intentando mantener su vida privada alejada de las cámaras. El actor confesó que actualmente se encuentra soltero y que está muy enfocado desde hace varios años en sus proyectos laborales que incluyen las telenovelas y su trabajo como modelo.

Incluso David Zepeda asistió recientemente al programa “Hoy” y allí aseguró que el público merece respecto, y que él no tiene que estar ventilando con quien sale y con quién no. Zepeda prefiere que se hable sobre su talento y su trabajo, y no sobre sus relaciones sentimentales.

¿ZEPEDA ESCONDE A SUS PAREJAS?

El actor aseguró que no quiere que se malinterprete lo que dijo. Zepeda no intenta ocultar sus novias, solo que él prefiere que lo conozcan más por la parte profesional. Incluso el actor afirma que mantiene una vida sencilla, bonita, hogareña y muy familiar, y que no desea que su vida se convierta en un espectáculo donde todo el tiempo se esté hablando de lo que hace y lo que no hace, con quién está y con quién no está.