Protagoniza Christian Bale el thriller ‘Los Crímenes de la Academia’; Llega este viernes a Netflix historia ‘con’ Edgar Allan Poe

Yo creo que mi vida sigue siendo exactamente igual como siempre fue. No dejo de salir, aunque hoy me reconocen un poco más. Pero sigo haciendo lo que quiero.

En la época que Hollywood estrenaba otro estilo de cine con ‘Los Tres Mosqueteros’ o la original versión de ‘El Gran Gatsby’, Christian Charles Philip Bale nació el 30 de Enero de 1974, en la galesa ciudad de Haverfordwest, en Gran Bretaña. El abuelo materno ya se dedicaba al entretenimiento infantil y el otro abuelo había sido el doble de John Wayne en dos películas de África, mientras la madre había trabajado como bailarina de circo, aunque solo un tío abuelo, Rex Bale, había sido actor profesional. Con tres hermanas mayores, a Chris recién le empezó a gustar la actuación cuando vio a su hermana Louise en una obra de teatro.

Y mientras tomaba algunas clases de guitarra y ballet, con apenas ocho años, Christian Bale consiguió el primer trabajo de actor, en una publicidad del suavizador de ropa Lenor, antes de aparecer como una estrella de rock en otro comercial del cereal Pac-man. La fama no tardó en llegar, cuando a los 13 años, el mismísimo Steven Spielberg lo eligió entre otros 4.000 actores, para el personaje principal de la película ‘Empire of the Sun’ (en verdad, también influenció la recomendación de la esposa de Spielberg, Amy Irving, que ya había trabajado con Christian Bale en la película de TV ‘Anastasia: The Mystery of Anna’).