¿Qué dice la autopsia de Liam Payne, ex One Direction?... la principal hipótesis es suicidio

El cantante Liam Payne, ex integrante de la banda One Direction, murió la tarde de este miércoles 16 de octubre luego de que sufriera un terrible accidente en Buenos Aires que conmocionó al mundo, ¿pero qué arrojó la autopsia preliminar del cantante?

Mucho se especuló acerca de lo que le pasó a Payne, sobre todo porque con el paso de las horas se fueron revelando datos perturbadores sobre cómo fueron sus últimos momentos de vida en el que incluso salió a la luz el uso de drogas.

En medio de las teorías que surgieron luego de que se confirmara que Liam Payne cayó desde una altura considerable en el hotel ubicado en Palermo donde se alojaba, se divulgaron los resultados de la autopsia preliminar y esto fue lo que los expertos forenses encontraron.

¿QUÉ ARROJÓ LA AUTOPSIA DE LIAM PAYNE?

La mañana de este jueves 17 de octubre, varios medios de comunicación argentinos dieron a conocer los resultados preliminares de la autopsia practicada a Liam Payne en la morgue judicial de Buenos Aires y en la que se especificaron, a grandes rasgos, las causas de muerte del exintegrante de One Direction.

De acuerdo con la información del documento dado a conocer hace unas horas, los forenses determinaron que Liam Payne murió debido a un politraumatismo que provocó una hemorragia interna y externa, esto luego de que el famoso cayera desde el tercer piso del hotel.

Sobre el uso de drogas u otras sustancias, los médicos se mostraron cautos con este tema ya que, aseguraron, todavía le deben realizar análisis toxicológicos al cuerpo; asimismo, es posible que soliciten el historial clínico de Liam Payne para evaluar si padecía de enfermedades físicas o mentales en el pasado.

¿Y EL SUICIDIO?

La principal hipótesis, por lo pronto, es la de un posible suicidio, con un expediente a cargo de la Fiscalía N°16, cuyo titular es Andrés Madrea, con la toma de testimonios a cargo de la prosecretaria María Florencia Lavaggi.

La autopsia se suma a otros trabajos forenses realizados en el caso. Ayer martes por la noche, personal de la Unidad Criminalística Móvil de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires recolectó rastros en la habitación del hotel Casa Sur.

En el lugar, los peritos de la Policía encontraron una botella de whisky, un encendedor y un teléfono que podría ser de Payne, que podrá ser peritado en busca de mensajes. En todos los objetos hallaron huellas dactilares.

El desorden en la habitación era evidente, con roturas en un televisor. También, se halló un polvo blanco que deberá ser peritado en un laboratorio químico con un reactivo para determinar si es cocaína. Por otra parte, se hallaron blisters de medicamentos como clonazepam y pastillas energizantes.

Liam James Payne formó parte de la icónica boyband One Direction junto a Zayn Malik, Niall Horan, Louis Tomlinson y Harry Styles; tras su separación en 2015, cada uno de ellos siguió su carrera en solitario.

Como solista, Payne lanzó su carrera con la firma de Capitol Records con su primer sencillo Strip That Down, y luego lanzó otros temas memorables como Get Low y Satack It Up.