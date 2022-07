¿Qué dice Saltillo sobre nosotros? Ladrillos y sarapes, espejos de nuestra identidad

¿Has visto la arquitectura de Saltillo? De verdad, ¿la has visto? No me refiero a percibirla como parte del paisaje en tus viajes del día a día, o reconocerla en hitos como el Ateneo Fuente o la Catedral de Santiago. ¿Te has detenido a admirar la belleza, la elegancia, el detalle y la historia detrás de los edificios que componen el Centro Histórico?