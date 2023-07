¿Qué hacer en Saltillo? Con Ha-Ash, Duelo y Henry Fong, será un muy activo fin de semana

Ahora sí no hay excusas de que en Saltillo no hay nada que hacer, porque a partir de este fin de semana habrá demasiado. Porque no solamente inician unos de los eventos más importantes de la temporada, sino que también llegan actividades especiales, conciertos y uno que otro que ya es tradición y de gusto del público.

Fiesta y Feria

Este fin de semana inicia en la ciudad la Fiesta Internacional de las Artes Saltillo 443 (FINA), que celebra el aniversario del municipio, así como la Feria de Saltillo, y ambas traen a grandes artistas para disfrutar en concierto.

El viernes por la tarde llegará a la Velaria de la Feria el grupo Duelo, con sus más recientes lanzamientos y uno que otro clásico de su repertorio, pero sin duda el más esperado es el DJ Henry Fong, que engalanará la inauguración de la FINA este sábado en el cruce de Avenida Universidad y el bulevar V. Carranza, donde se espera la llegada de miles de personas para disfrutar de esta fiesta que iniciará a las 19:00 horas.