¿Qué hacer en Saltillo? Continúa Villamagia y hay estrenos en el cine y streaming

Navidad ya pasó pero la fiesta sigue y entre el recalentado y las envolturas de regalo aún hay muchas opciones para disfrutar en familia, ya sea que quieras salir de casa o quedarte en buena compañía. Continúa Villamagia en Saltillo La Plaza de Armas sigue vestida de Navidad y este fin de semana hay varios eventos que se llevarán a cabo entre el pino monumental y las atracciones de temporada, que no puedes perderte.

El viernes 26 de diciembre se presentará el espectáculo “Otro cuento de Navidad” con la compañía de danza Danzanity, el cual tendrá una segunda función el domingo 28 de diciembre, en el pleno Día de los Inocentes. Mientras tanto, el sábado 27 se presentará show de cuentacuentos “¿Quién se robó la Navidad?” a cargo de Mario Villanueva. Este, al igual que los demás eventos, son a las 19:00 horas y la entrada es gratuita. Avatar vuelve a los cines La tercera entrega de la espectacular saga de James Cameron, “Avatar: Fire and Ashes” continúa en cines de Coahuila. Si eres fan o buscas una experiencia cinematográfica increíble no te la puedes perder.

Esta película lleva a las audiencias de regreso a Pandora en una nueva aventura inmersiva con el marine convertido en líder Na’vi Jake Sully, la guerrera Na’vi Neytiri y la familia Sully, con nuevos retos a los que tendrán que enfrentarse. Bob Esponja en cartelera El icónico personaje de Nickelodeon regresa también a la pantalla grande para entretener a los más chicos de la casa —y algunos fans más grandes— con “Bob Esponja”, en busca de los pantalones cuadrados.

Desesperado por ser un chico grande, Bob Esponja se propone demostrar su valentía a Don Cangrejo siguiendo al Holandés Errante, el misterioso y aventurero pirata fantasma, en una comedia de aventuras marítimas que lo lleva a las profundidades del mar, a donde ningún Esponja ha llegado jamás.