¿Qué hacer en Saltillo? Mentiras el Musical, Festival del Orgullo, batalla de freestyle, Cabrito Fest y Duelo + La Casetera

Mayo ha estado lleno de actividad y este fin de semana no es la excepción, así que si aún no sabes qué hacer en Saltillo estos días, aquí, como cada jueves, te tenemos las recomendaciones de eventos imperdibles. Mentiras el Musical El fenómeno musical de los 80’s regresa a los escenarios de Saltillo este sábado 23 de mayo con dos funciones programadas a las 16:00 y 19:00 horas y el talento de su elenco estelar integrado por Itatí Cantoral, Elaine Haro, Lucía Madariaga y Mariana Almazzi.

Los boletos se pueden adquirir en NewTicker en seis localidades. Diamante Central tiene un costo de 2,500 pesos; Diamante Lateral, 2,000 pesos; Platino Central, 1,800 pesos; Platino Lateral, 1,500 pesos; Preferente Central, 1,250 pesos; y Preferente Lateral, 1,000 pesos. Inicia el Festival del Orgullo Saltillo La quinta edición de este evento artístico y cultural que celebra la diversidad en la ciudad llega con exposiciones, obras de teatro, conciertos, pasarelas de moda y muchas actividades más que no te puedes perder.

Además de la exposición “Disidencias en resistencia” que ya puedes visitar en Casa Purcell, este viernes se llevará a cabo la pasarela Eleganza Extravaganza en el Ateneo Fuente a las 20:00 horas, con diseñadores locales y la mejor música. Asimismo, el domingo habrá una jornada de crossfit a partir de las 8:00 horas en la Ruta Recreativa y a las 20:00 horas, en la Parroquia de San Esteban, se realizará una Eucaristía por las Poblaciones LGBTTTIAQ+, a cargo de monseñor Hilario González, obispo de Saltillo. Todos los eventos son gratuitos y continuarán con más en días siguientes. Batalla de freestyle Este sábado 23 de mayo el Auditorio Saltillo será sede de la ‘Batalla de Campeones’, una competencia de freestyle que pondrá a los mejores sobre el escenario. El evento arrancará a las 20:30 horas.

Los boletos se encuentran a la venta en el restaurante Sol y Luna y en el teléfono 844 44879 404. Los costos son: VIP $1,200 pesos; Cancha General $800 pesos; y General Butacas $500 pesos. Además, se ofrece un paquete VIP & Meet and Greet por $1,800 pesos. Cabrito Fest También el sábado 23 se llevará a cabo una edición más del Cabrito Fest Saltillo, en las instalaciones de la Universidad La Salle (ULSA) a partir de las 13:00 horas con las mejores recetas para degustar.

El costo de entrada, en su tercera etapa, es de 700 pesos y los boletos están disponibles a través de JR Ticket, así como en un punto de venta en el CRIT, donde el 50 por ciento de lo recaudado será destinado a este centro. Asimismo, se otorgarán 100 mil pesos en becas para estudiantes de la ULSA. Dúo de grandes

El concierto de Duelo + La Casetera promete un gran espectáculo para, también, este sábado 23 de mayo a las 20:00 horas en el Estadio Olímpico. Los boletos ya están a la venta desde 550 hasta 4 mil pesos por medio de JR Ticket.