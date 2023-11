¿Qué hacer en Saltillo?... Musical Chicago, bazar de coleccionismo, Festival de Blues y Jazz y The Marvels en el cine

No sabes cómo pasar el fin de semana, el viernes, sábado y domingo habrá oportunidad de poder encontrar alguna actividad que te ayude a liberar el estrés y ¿por qué no? Hacer en buen recuerdo previo a la época de celebridades.

El jueves se estrenó ‘Chicago’ con un elenco conformado por alumnos del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey en Saltillo.

Con dos funciones a las 17:00 y 20:00 horas se realizará el día final del show que dirige César Alonso Valdés. Los boletos están en venta en taquilla con un costo de $100.00 pesos. Los organizadores piden que los asistentes lleguen al recinto con 30 minutos de anticipación a las funciones.